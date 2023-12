Woody Allen ha 88 anni, in patria è considerato un’intoccabile (nel senso che se ti avvicini sei contaminato), i suoi film ormai circolano solo in Europa, e negli ultimi dieci anni gran parte dei suoi titoli sono ampiamente dimenticabili. Resta il fatto che Allen è un regista e scrittore geniale, che alcuni suoi titoli suscitano commozione e stupore anche a decenni di distanza, alcune sue battute sono tra le più fulminanti che siano state scritte. Per questo consentite la sorpresa dello scoprire che Un colpo di fortuna – Coupe de Chance, presentato a Venezia fuori concorso, inverte piacevolmente la tendenza.

Ambientato a Parigi e girato in francese, il film è la storia di Fanny (Lou de Laâge), che ai tempi del liceo che frequentava a New York era una bohémien curiosa di nuove esperienze e avventure. Ora è sposata con il ricco ma odioso Jean (Melvil Poupaud), un milionario che si è fatto da sé la cui passione principale è il plastico ferroviario che occupa un’intera stanza della loro sontuosa casa. Fanny, che lavora per una casa d’aste, trascorre il suo tempo in eleganti sale d’asta, partecipa a ricevimenti, cocktail o alla caccia del cervo nel bucolico ritiro da fine settimana della coppia. Ma, grazie all’incontro con Alain (Niels Schneider), ex compagno di studi (che rapidamente diventa suo amante), Fanny si riconnette con un lato diverso e romantico di Parigi; inizia a curiosare nelle librerie di seconda mano, a passeggiare nei parchi cittadini tra le foglie cadute e a pranzare con un panino sulle panchine. Inevitabilmente però, la fortuna non è dalla parte dei due innamorati clandestini. Ferocemente insospettito, Jean ha già assunto un detective privato per seguire la moglie in giro per la città, ed è a questo punto che il malinconico Coup de Chance si prepara a saltare le tappe per trasformarsi in una dark comedy e intraprendere una pista diversa e molto più oscura.

Le prestazioni degli interpreti sono solide e credibili, e sostengono più che bene una storia che al tempo stesso è divertente e triste, energica e tenera; un dramma autunnale che gioca tra la luce della città e le foglie ingiallite dei boschi. E il riuscitissimo colpo di scena finale ambientato in una scena di caccia ricorda anche una storiella molto nota che Allen raccontava ai tempi in cui era uno stand-up comedian. Non sappiamo se si può parlare di una “rinascita” (a 88 anni sarebbe quanto meno fuori posto), ma di certo non è un triste crepuscolo.

Beppe Musicco

