Il 22 gennaio 2014 moriva a Padova, la sua città, Carlo Mazzacurati. Due mesi dopo avrebbe compiuto 58 anni. Troppo presto se n’è andato, questo regista sensibile e dallo sguardo acuto sulla realtà. Chi scrive si innamorò di questo sguardo al suo film d’esordio, Notte italiana (1987): esordio folgorante, prodotto dalla neonata Sacher Film di Nanni Moretti ma così diverso dai pur meravigliosi film che il suo mentore realizzava in quegli anni. Un film capace di partire dal “genere” – era un noir ambientato sul Delta del Po – per diventare non solo una delle migliori opere prime di un decennio asfittico per il cinema italiano d’autore (mentre quello commerciale sfornava grandi incassi ma commedie spesso di valore sempre più basso), ma anche uno dei migliori film italiani in assoluto degli anni 80. Un “giallo” anomalo (pur teso e appassionante, soprattutto nell’ambito di un cinema d’autore che appunto dei generi si vergognava) ma in cui aveva un grande peso soprattutto la descrizione degli ambienti, delle persone, degli stati d’animo. Un film, vincitore del Nastro d’argento e del Ciak d’oro come migliore opera prima, capace di dare a una “spalla” poco considerata come Marco Messeri un ruolo da protagonista indimenticabile. Poi, mentre collaborava alle sceneggiature di Marrakech Express di Gabriele Salvatores e Domani accadrà di Daniele Luchetti, Mazzacurati girò un’opera seconda meno riuscita, Il prete bello (1989), dall’omonimo romanzo di Goffredo Parise, poi riscattato da un altro bel film come Un’altra vita (1992), con una straordinaria e poco prevedibile coppia formata da Silvio Orlando e Claudio Amendola – pur realizzato in condizioni produttive precarie. Ma è negli anni 90 che riceve il maggior premio della sua carriera (poco ricca di riconoscimenti, che avrebbe meritato): con Il toro (1994)., con Roberto Citran e Diego Abatantuono in uno dei rari ruoli seri vince infatti il Leone d’Argento alla Mostra di Venezia; ma avrebbe meritato un premio anche il successivo Vesna va veloce (1996) con un grande Antonio Albanese per la prima volta in un ruolo drammatico. Storie di frontiera tra l’Italia e l’Est, storie che lo affascinavano e che riusciva a rendere universali.

Dopo un piccolo e sempre intimo film (ma non intimista) come L’estate di Davide (1998), ci fu il film forse più ricco e di successo, La lingua del santo (2000), con Albanese affiancato da Fabrizio Bentivoglio in una commedia dolceamara divertente e buffa quanto dall’andamento sempre più intenso e commovente. Un successo forse per lui fin troppo grande e inaspettato, tanto da pagarlo con due “flop” successivo, il remake A cavallo della tigre (2002) e il modesto L’amore ritrovato (2004), che lo fecero intristire e richiudere in sé stesso. Fu proprio in quel periodo che lo incontrammo, organizzando con il Comune di Milano una retrospettiva su di lui. Per noi era troppo presto, e quella rassegna nel piccolo cinema Gnomo gestito dal Comune fu un mezzo fallimento, soprattutto la serata in suo onore che cadeva in un caldissimo ponte del 2 giugno: per un cinema accanto all’Università Cattolica, un ponte in cui tutti gli studenti se ne tornano a casa o vanno altrove fu davvero una collocazione sfortunata. Ma lui, che venne alla serata finale, non ci fece pesare nulla e alla cena con un gruppo di “sentieristi” giovani o più attempati fu gentilissimo e affabile come sempre. Il regalo ce l’aveva fatto (me l’aveva fatto, se mi passate la prima persona) in precedenza, con un incontro a casa sua a Padova in cui aveva raccontato una miriade di aneddoti e offerto nuovi spunti di lettura dei suoi film, in previsione alla rassegna e all’incontro con lui.

L’ultima parte di carriera lo vede però riprendersi con due dei suoi migliori film. Nel 2007 esce La giusta distanza che lancia Valentina Lodovini: ancora un giallo di provincia, per una storia che squarcia segreti e miserie. Un film che ebbe forse le migliori recensioni della sua carriera. In Sentieri del Cinema amiamo particolarmente un film invece poco sostenuto dalla critica: La passione (2010), con Silvio Orlando e un indimenticabile Giuseppe Battiston, ladro folgorato dal teatro e dal ruolo di Gesù in una tragicomica e commovente sacra rappresentazione. L’uscita di scena è il simpatico ma meno riuscito La sedia della felicità (2013): Mazzacurati riuscì a presentarlo a fine novembre al Torino Film Festival, due mesi prima della sua morte (ma uscì nelle sale nella primavera 2014, dopo la sua morte). Lo girò mentre era ormai molto malato e consapevole della fine imminente: eppure è il suo film più comico, insieme a La lingua del santo.

In effetti Carlo Mazzacurati – che girò anche alcuni apprezzati documentari, come la serie dei tre Ritratti su Mario Rigoni Stern, Andrea Zanzotto e Luigi Meneghello – sapeva alternare i toni suoi caratteristici di malinconia e amore per gli sconfitti a tratti più divertiti e divertenti che poi, nella sua vita personale, erano debordanti (chi lo ha conosciuto bene parla di un uomo con un gran senso dell’umorismo). Come si vedeva anche nelle sue poche parti da attore, soprattutto per l’amico e “maestro” Nanni Moretti: per il quale recitò in Palombella rossa (1989), Caro diario (1994: indimenticabile il critico che viene tormentato da Moretti leggendogli una sua stessa recensione, peraltro reale perché si faceva riferimento con sarcasmo a un critico del Manifesto), Il caimano (2006) ma anche l’esilarante cortometraggio Il grido d’angoscia dell’uccello predatore (20 tagli d’Aprile) del 2001.

Noi però lo ricordiamo soprattutto per le sue capacità narrative, per l’umanità dei suoi personaggi che si dibattono in modo spesso contraddittorio per un confuso desiderio di felicità o di bene, come cantore di un’umanità ai margini che soffre per limiti propri o ingiustizie altrui: un cantore, innamorato dei suoi personaggi, ispirato e poetico che ha regalato alcuni film tra i più toccanti e sensibili del cinema italiano degli ultimi decenni. Un regista poco celebrato – tra i pochi suoi premi importanti, due sono postumi: il Nastro d’argento dell’anno per La sedia della felicità e il David di Donatello Speciale – che delle celebrazioni però non si curava. Un autore che noi ricordiamo e che continueremo a far ricordare a chi ci segue.

Antonio Autieri

