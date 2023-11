Non è difficile dare credito ai registi Olivier Nakache ed Éric Toledano: sono gli autori dei riuscitissimi Quasi amici e C’est la Vie – Prendila come viene, e anche in questo Un anno difficile hanno modo di mostrare il gran livello della commedia francese, che sa prendere spunto dai fatti della vita e della società per creare storie acute e al tempo stesso divertenti. Preceduti da un’introduzione esilarante (una carrellata di spezzoni in cui tutti i Primi Ministri della Repubblica Francese dagli anni 60 in poi affermano la difficoltà dell’anno precedente, del presente o di quello che verrà), il film presenta i due protagonisti: Bruno (Jonathan Cohen) e Albert (Pio Marmaï), due trentenni che non si conoscono ma hanno molti tratti in comune, di cui il principale è l’essere in bancarotta. Oberati dai debiti al consumo, incapaci di gestirsi, vivacchiano uno a spese della sorella, ormai stanca di sostenerlo e l’altro dormendo nel terminal dell’aeroporto dove lavora caricando bagagli. Si incontrano in un gruppo di ascolto per indebitati guidato dallo psicologo Henri, anche lui con i suoi problemini di dipendenza (Mathieu Amalric). Incappati poi in una manifestazione ambientalista e più attratti dalla birra e dalle patatine gratis che dalle argomentazioni dei militanti, aderiranno gradualmente al movimento senza convinzione, ma affascinati dalla leader del gruppo Cactus (Noémie Merlant). Presi i nomi di battaglia di Pulcino e Lexotan, diventeranno i trascinatori del collettivo, in cerca di azioni sempre più provocatorie (ma che celano dietro un interesse molto più personale e prosaico).

Mentre infuriava la crisi del Covid-19, il duo di registi decise di approfittare del blocco per scrivere uno scenario che evocasse la crisi climatica, ma anche il consumo eccessivo e il sovraindebitamento. Tuttavia, invece di trattare questi temi sociali in modo documentaristico o drammatico, hanno scelto di fare una commedia come quelle che si giravano in Italia negli anni ’60 e ’70: il tema affrontato è carico di implicazioni politiche, ma il duo sta ben attento a evitare ogni sorta attivismo, utilizzando come arma solo la risata.

Un anno difficile non rifugge comunque all’impegno, c’è uno sguardo partecipe verso gli attivisti che intendono mettere in guardia dal riscaldamento globale e dall’eccesso di consumi; ma se così il personaggio militante intransigente interpretato da Noémie Merlant poteva sembrare un po’ troppo rigido nel suo dogmatismo, Toledano e Nakache hanno avuto l’intelligenza di affrontare i militanti ambientalisti estremisti in chiave umoristica, infilando nel gruppo i due cialtroni interessati solo alla propria situazione personale. In questo modo, attraverso i personaggi sapientemente interpretati da Pio Marmaï e Jonathan Cohen, gli autori denunciano allo stesso tempo la catastrofica situazione sociale legata al sovraindebitamento derivato da un consumo eccessivo di beni superflui. Era quindi logico collocare due schiavi del sistema nel cuore di un movimento che difende l’eco-responsabilità e limita i consumi ai nostri bisogni essenziali; il contrasto che ne esce è pura commedia.

Beppe Musicco

