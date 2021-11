Metà anni 90: Joanna, giovane aspirante scrittrice californiana, decide di abbandonare i corsi di specializzazione universitaria per inseguire il suo sogno. Per questo si trasferisce a New York, dove diventa assistente di Margaret, donna impassibile e intransigente, che cura tra gli altri uno scrittore di grande talento e molto misterioso: J. D. Salinger, l’autore del romanzo cult Il giovane Holden. Che riceve molte lettere dagli ammiratori, ma che non vuole rispondere personalmente.

Presentato al Festival internazionale del cinema di Berlino 2020, Un anno con Salinger è il nuovo film del regista canadese Philppe Falardeau (autore qualche anno fa del bellissimo Mr Lazhar), ispirato alle memorie di Joanna Rakoff sulla sua esperienza come assistente in un’agenzia letteraria che aveva appunto come cliente più famoso l’autore de Il giovane Holden. Ambientata nel pieno degli anni Novanta, in un mondo che stava per cambiare irrevocabilmente con l’avvento dei computer e di Internet, la pellicola di Falardeau è il ritratto di una giovane donna in cerca di una sua strada nella vita e nella professione, a cui presta il suo volto luminoso e intelligente Margaret Qualley (irriconoscibile rispetto alla ragazza maliziosa di C’era una volta a… Hollywood di Quentin Trantino).

Un anno con Salinger è un coming of age che racconta un delicato momento esistenziale in cui la letteratura e i suoi rappresentanti (tra cui la burbera e “conservatrice” Margaret, il capo di Joanna, interpretata da Sigourney Weaver con straordinaria umanità) hanno un ruolo insostituibile di maestri.

Laura Cotta Ramosino

