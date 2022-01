La Febbre del Lunedì Sera, la rassegna milanese di Sentieri del Cinema – giunta alla sua decima edizione – che ogni settimana propone i migliori film in proiezione nelle sale italiane, dopo Nowhere Special (votato dal nostro pubblico con un eccezionale 40,5° di voto) lunedì 31 gennaio 2022 propone Supereroi di Paolo Genovese, con Alessandro Borghi e Jasmine Trinca.

Il film racconta la storia d’amore che non risponde alle regole tra un razionale docente di Fisica e di un’impulsiva disegnatrice di fumetti.

«In Supereroi», scrive Beppe Musicco nella sua recensione, «ad Alessandro Borghi è affidato un registro fatto di molti sorrisi e istintiva simpatia, pronto a smontare i dubbi della partner in una tensione fatta di accoglienza e comprensione. A Jasmine Trinca spetta il ruolo più complicato: la donna dubbiosa, sempre titubante se lasciarsi andare, mai sicura al cento per cento dei propri sentimenti, anche dopo tanti anni di convivenza e delle prospettive dolorose da fronteggiare. La regia di Paolo Genovese marca stretto i protagonisti, i toni melodrammatici sono ben calibrati e ci si affeziona a questi due perfetti esemplari dei nostri tempi, fragili e con poca autostima; eppure, nei momenti duri, capaci di fare delle scelte importanti, ed andare avanti».

Qui è possibile scaricare la scheda del film.

Come sempre, dopo la proiezione sarà possibile fermarsi in sala per uno scambio di impressioni tra il pubblico e un critico di Sentieri del Cinema.

Il prezzo del biglietto è di 6€, 5€ per i nostri tesserati con acquisto del biglietto alle casse ed eventualmente solo prenotazione on line. La tessera di Sentieri del Cinema costa solo 10 euro all’anno ed è valida fino a dicembre (la potrete fare e ritirare direttamente in sala dai nostri responsabili).

Ė aperta la campagna tesseramento 2022.

La tessera di Sentieri del Cinema dell’anno in corso può essere utilizzata nei Notorious Cinemas (Sesto Centro Sarca, Gloria Milano e Rovigo) tutti i giorni e dà diritto al biglietto a 4 euro. Ma non solo, biglietto a 4 euro anche per chi si presenta alle casse con la newsletter di Sentieri del Cinema stampata o in versione digitale su smartphone.

Alla fine della serata, il consueto quiz che permetterà a chi risponde correttamente alla domanda posta al termine del dibattito di vincere due biglietti omaggio con cui tornare gratuitamente a vedere un’altra proiezione.

Conservate i biglietti delle singole proiezioni: al termine della stagione assegneremo i premi Fedeltà.

L’appuntamento è per lunedì 31 gennaio alle ore 21.00, presso il Notorious Cinemas Sesto San Giovanni al terzo piano del centro commerciale Ipercoop Centro Sarca, alla fine di viale Sarca tra Milano e Sesto San Giovanni, a pochi minuti a piedi dal capolinea MM 5 (linea Lilla fermata Bignami).

Attenzione . Per accedere al cinema sono necessari il Super Green Pass e la mascherina FFP2 correttamente indossata e permane l’obbligo di distanziamento fisico.

In considerazione delle misure anti Covid – soprattutto i tempi per i controlli dei Green Pass – è consigliabile arrivare al cinema per tempo e meglio ancora prenotare il posto direttamente sul sito di Notorious Cinemas (http://www.notoriouscinemas.it/; se avete la tessera o portate la newsletter, per usufruire della promozione dovete pagare in cassa e non online per avere diritto allo sconto).

La Febbre del Lunedì Sera prosegue il 7 febbraio con Illusioni perdute del francese Xavier Giannoli e il 14 febbraio con Un eroe del pluripremiato regista iraniano Ashgar Farhadi.