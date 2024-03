Sono passati quasi trent’anni da Ferie d’agosto (era il 1996), quando Paolo Virzì descrisse una bizzarra vacanza sull’isola di Ventotene di due gruppi di amici e familiari forzatamente vicini di casa: da una parte un gruppo con a capo il giornalista e intellettuale Sandro Molino (Silvio Orlando) e la sua compagna Cecilia (Laura Morante). L’altro gruppo con a capo Ruggero Mazzalupi (Ennio Fantastichini), facoltoso proprietario di due armerie, tipico rappresentante dei nuovi arricchiti romani. Ruggero Mazzalupi non c’è più, come pure suo cognato Marcello (Piero Natoli), ma il caso vuole che nell’afosa estate del 2023 a Ventotene i due gruppi si ritrovino. In Un altro Ferragosto (scritto da Virzì stesso col fratello Carlo e Francesco Bruni), Sandro Molino è vecchio, quasi in punto di morte, ma vuole col nipotino scrivere alla presidente della Commissione Europea Von Der Leyen una lettera perché vengano preservati i luoghi che videro la nascita del “Manifesto di Ventotene. Per un’Europa libera e unita” che sull’isola fu scritto nel 1941 dai confinati antifascisti Altiero Spinelli, Ernesto Rossi ed Eugenio Colorni. Con Silvo e Cecilia ci sono anche il figlio Altiero (Andrea Carpenzano) col marito americano, la figlia Martina, le amiche Betta e Graziella e Roberto (Gigio Alberti). Dall’altra parte, la vedova Mazzalupi (Paola Tiziana Cruciani), la vedova di Marcello (Sabrina Ferilli) col suo nuovo compagno ingegnere (Christian De Sica), giunti a Ventotene per il matrimonio di Sabrina Mazzalupi (Anna Ferraioli Ravel) influencer nel mondo della cosmetica con Cesare (Vinicio Marchioni), suo mentore nel mondo dei social.

Dato che son passati parecchi anni e non tutti hanno visto il precedente film o se lo ricordano, Virzì ogni tanto usa spezzoni del vecchio film per riportarci alla memoria certe situazioni e personaggi. D’altronde anche i tempi sono cambiati; dove prima c’era la contrapposizione tra la cultura di sinistra (almeno di facciata) e il berlusconismo arrembante, ora entrambi i gruppi devono fare i conti con una distinzione molto meno netta: il clan Mazzalupi a parole discetta di follower, successi mediatici e discese in politica, ma ci vuole poco a mandare in crisi il castello del successo. Anche Molino si interroga su cosa resta degli ideali dei padri della Repubblica confinati sull’isola: il figlio Altiero ha fondato un canale di messaggistica che permette l’anonimato totale (e per questo preferito dai trafficanti) e nasconde capitali sporchi, Cecilia è lusingata da quello che pensa essere un corteggiamento di Roberto, che invece ha tutt’altre intenzioni. Ancora una volta i due gruppi si scontrano, ma la schermaglia è patetica quanto i loro protagonisti (forse una delle scene più belle è l’amaro soliloquio di Emanuela Fanelli, ex moglie di Cesare, che invoca un intervento divino che ponga fine a tutto e tutti).

Come nel precedente Siccità Virzì riempie il film di personaggi e micro storie. Gli attori sono tutti in gran forma: la Ferilli è misuratissima nel suo personaggio di vedova disincantata, De Sica nel ruolo del cialtrone sull’orlo del fallimento ricorda sempre di più il grande Vittorio suo padre, la Cruciani è incontenibile, della Fanelli si è già detto. L’impressione è però che la somma sia inferiore al talento dei tanti (troppi?) addendi: anche chi ricorda bene Ferie d’agosto, fa fatica a scorgere una vera trama che tenga insieme tanti piccoli episodi e caratteri, che a volte sembrano dover sgomitare per farsi vedere per il poco tempo a loro concesso. Nostalgia se ne intravede parecchia, la speranza per il futuro sembra affidata a Mauro (Silvio Vannucci), l’unico a essere rimasto a Ventotene e a intestardirsi a organizzare piccoli Festival di cinema. La rassegna cinematografica è stata un fiasco? Pazienza, c’è sempre una famiglia che ti vuole bene.

Beppe Musicco

