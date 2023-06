Dopo la prima missione da cui si salva a stento, Tyler Rake – ex militare ora al servizio di una organizzazione segreta – viene contattato per una nuova missione. È la ex moglie Mia a chiedere il suo aiuto per andare a salvare la sorella Ketevan che è tenuta prigioniera in Georgia con i due figli, insieme al marito, pericoloso criminale e narcotrafficante che la vuole con sé pur di non saperla libera. La missione si preannuncia pericolosissima e Tyler si fa aiutare dalla coraggiosa Nik e dal fratello Yaz…

In una scena centrale del suo recente film Il sol dell’avvenire, Nanni Moretti lancia una pesante accusa nei confronti di tutti quei film, soprattutto pensati per le piattaforme, in cui protagonista è una violenza cieca, senza alcun tipo di riflessione etica o problematizzazione del male. Possiamo dire che il film di Netflix, Tyler Rake 2 – diretto come il primo episodio da Sam Hargrave – potrebbe tranquillamente rientrare in questa tipologia di prodotto. Per circa due ore, infatti, vediamo Tyler Rake (Chris Hemsworth) impegnato in strenui combattimenti, sparatorie, duelli all’ultimo sangue, omicidi, sfiancanti corpo a corpo, per salvare Ketevan. Non c’è alcun tipo di approfondimento psicologico dei personaggi, solo azione. E sì che Tyler ha un passato di sofferenza (la morte del figlio piccolo) che avrebbe meritato un po’ più di attenzione e analisi. Tutto questo susseguirsi di azioni, rischia di intontire lo spettatore.

Questo tipo di produzione, che al cinema farebbe fatica, sulle piattaforme funziona dato il successo ottenuto e non si può negare l’abilità degli americani di saper realizzare action di questo tipo. Però, a nostro avviso, la perizia tecnica, l’utilizzo di effetti speciali e anche la “coreografia” dei combattimenti, non sono sufficienti a rendere veramente interessante un film. Da segnalare, nei panni di Nik, la brava attrice iraniana Golshifteh Farahani.

Stefano Radice

