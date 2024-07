Twister (senza la s finale) di Jan de Bont è ancora oggi uno dei blockbuster più di successo degli anni 90. Ciò è dovuto principalmente ai suoi effetti speciali ancora agli esordi, creati in un’epoca in cui i registi si buttavano letteralmente per sperimentare le nuove possibilità della CGI. Ogni tempesta era meticolosamente realizzata e straordinariamente percepibile ai sensi; oggi, in un panorama cinematografico molto più avanzato, in cui qualsiasi fenomeno naturale o immaginario può essere facilmente creato con pochi comandi al computer, il sequel di Lee Isaac Chung, Twisters, è ben lontano dall’essere turbinoso.

Cominciamo col dire che Twisters non ha alcun legame con l’originale, a parte il dispositivo di tracciamento delle tempeste soprannominato Dorothy (un omaggio alla protagonista de Il mago di Oz, rapita da un tornado in Kansas). I protagonisti sono pallide approssimazioni dei personaggi di Helen Hunt e Bill Paxton di Twister, modificati solo leggermente (ma che ci voleva a mettere un frame, a richiamare per un cameo Helen Hunt, a ricordare gli scomparsi Bill Paxton e Philip Seymour Hoffman?). Kate Cooper (Daisy Edgar-Jones), meteorologa ed ex cacciatrice di tempeste ancora sconvolta da una tragedia sul campo, con riluttanza ha accettato di essere reclutata dal suo vecchio amico Javi (Anthony Ramos) per andare a lavorare per la sua tecnologica ed eticamente discutibile azienda metereologica. Il suo antagonista è Tyler Owens (Glen Powell), un autoproclamato “domatore di tornado” che guida il suo fuoristrada con entusiasmo in quante più tempeste possibili insieme alla sua estemporanea squadra, allo scopo di generare il maggior numero di “like” sul suo popolare canale YouTube (tentativo evidente del film di aggiornare lo scenario ai tempi moderni).

Un irritante gioco di testa a testa si sviluppa quasi immediatamente e prevedibilmente tra Tyler e Kate, con entrambi che fanno le dovute supposizioni sbagliate l’uno sull’altro. Tyler pensa che Kate sia una presuntuosa “ragazza di città”, mentre lei è certa che lui sia un buffone spericolato alla ricerca solo della fama online: un rapporto che difficilmente si sviluppa oltre i più banali ritmi emotivi. La profondità dei personaggi non era certo il punto forte di Twister, ma almeno Jan de Bont aveva costruito un cast dinamico, per dar vita al più vecchio degli stereotipi. Qui il fascino di Powell più che un tornado è una pioggerellina, le sue pose statuarie per evidenziare il fisico scolpito indossando abiti da cowboy sono poca cosa. Da parte sua, la posa predefinita della Edgar-Jones è quella di guardare fisamente davanti a sé senza alcuna espressione, per indicare apparentemente insondabili profondità emotive.

Naturalmente, i tornado restano l’attrazione principale del film. Ma mentre Chung ha dimostrato di conoscere l’ambiente della “Tornado Alley” (la zona del Midwest americano abitualmente colpita) nel suo autobiografico Minari, la breve sequenza della tempesta di quel film è più autenticamente credibile dei caos di Twisters. Certo, i tornado sono rumorosi e distruttivi, ma dove il film di Jan de Bont enfatizzava dinamiche spaziali chiare che incutevano veramente il timore in chi guardava, qui l’estetica del film è tutta un lavoro di ripresa a mano libera combinato con un pasticcio caotico di effetti speciali, che rende costantemente difficile dire dove si trovi qualcuno o qualcosa in un dato momento. Questa natura raffazzonata è indicativa di Twisters nel suo complesso, che procede ulteriormente come un groviglio di retroscena e sottotrame mal tratteggiate, riferimenti poco convinti (come la crisi climatica rapidamente menzionata come causa dell’aumento dell’attività dei tornado, o la convinzione di poterli annullare con l’imbottitura dei pannolini) e una sequenza ambientata in un cinema che impallidisce in confronto al tornado che squarcia lo schermo del drive-in nell’originale. E, come se non bastasse, là si poteva contare anche sui tiratissimi assoli di chitarra di Eddie Van Halen.

Beppe Musicco

Clicca qui per rimanere aggiornato sulle nuove uscite al cinema

Clicca qui per iscriverti alla newsletter di Sentieri del cinema

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Youtube