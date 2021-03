L’Academy ha annunciato le candidature agli Oscar 2021, i più importanti premi del cinema, che verranno assegnati domenica 25 aprile. Non ci sono grandi soprese tra i film in lizza mentre per la prima sono candidate al premio per la miglior regia due donne: Chloé Zhao e Emerald Fennel. Niente da fare per quanto riguarda il pregevole Notturno di Gianfranco Rosi che non è entrato nella cinquina dei migliori documentari. Italia rappresentata comunque da Laura Pausini che, dopo aver vinto i Golden Globe, compete per la miglior canzone con “Io sì” de La vita davanti a sé, e da Pinocchio di Matteo Garrone con due candidature, per il miglior trucco e per i migliori costumi.

Guida la classifica con dieci candidature Mank di David Fincher (disponibile su Netflix). Seguono, con sei nomination: Judas and the Black Messias di Shaka King, Nomadland di Chloé Zhao (su Star di Disney+ dal 30 aprile), The Father – Nulla è come sembra di Florian Zeller, Minari di Lee Isac Chung, Sound of Metal di Darius Marder (Amazon Prime Video), Il processo ai Chicago 7 di Aaron Sorkin (Netflix). Di seguito tutti i film e i protagonisti in gara.

Per quanto riguarda i film non in inglese, in gara troviamo la Danimarca con Un altro giro, Hong Kong con Better Days, la Romania con Collective (in gara anche come documentario), la Bosnia Erzegovina con Quo vadis, Aida? e la Turchia con The Man Who Sold His Skin.

Nella foto una scena di Mank, di David Fincher, il film con il maggior numero di candidature agli Oscar 2021 (dieci)

L’elenco completo delle candidature:

Miglior film

The Father

Judas and the Black Messias

Mank

Minari

Nomadland

Una donna promettente

Sound of Metal

Il processo ai Chicago 7



Miglior regia

Thomas Vinterberg, Un altro giro

David Fincher, Mank

Lee Isac Chung, Minari

Chloe Zhao, Nomadland

Emerald Fennel, Una donna promettente

Miglior attrice protagonista

Viola Davis, Ma Rainey’s Black Bottom

Andra Day, The United States vs. Billie Holiday

Vanessa Kirby, Pieces of a Woman

Frances McDormand, Nomadland

Carey Mulligan, Una donna promettente

Miglior attore protagonista

Riz Ahmed, Sound of Metal

Chadwick Boseman, Ma Rainey’s Black Bottom

Anthony Hopkins, The Father

Gary Oldman, Mank

Steven Yeun, Minari

Migliore attrice non protagonista

Maria Bakalova, Borat – Seguito di film cinema

Glenn Close, Elegia americana

Olivia Colman, The Father

Amanda Seyfried, Mank

Yuh-Jung Youn, Minari

Miglior attore non protagonista

Sacha Baron Cohen, Il processo ai Chicago 7

Daniel Kaluuya, Judas and the Black Messias

Leslie Odom, Jr.,Quella notte a Miami…

Paul Raci, Sound of Metal

Lakeith Stanfield, Judas and the Black Messias

Miglior film in lingua non inglese

Un altro giro, Danimarca

Better Days, Hong Kong

Collective, Romania

The Man Who Sold His Skin, Turchia

Quo Vadis, Aida?, Bosnia ed Erzegovina

Miglior fotografia

Judas and the Black Messias

Mank

Notizie dal mondo

Nomadland

Il processo ai Chicago 7

Miglior sceneggiatura originale

Judas and the Black Messias

Minari

Una donna promettente

Sound of Metal

Il processo ai Chicago 7

Miglior sceneggiatura non originale

Borat – Seguito di film cinema

The Father

Nomadland

Quella notte a Miami…

La tigre bianca

Miglior film d’animazione

Onward

Over the Moon

A Shaun Sheep Movie: Farmageddon

Soul

Wolfwalkers

Miglior corto d’animazione

Burrow

Genius Loci

If Anything Happens I Love You

Opera

Yes-People

Miglior colonna sonora originale

Da 5 Bloods

Mank

Minari

Notizie dal mondo

Soul

Miglior canzone originale

Fight for You (Judas and the Black Messiah)

Hear My Voice (Il processo ai Chicago 7)

Húsavík (Eurovision Song Contest)

Io Sì (Seen) (La vita davanti a sé)

Speak Now (One Night in Miami)

Miglior montaggio

The Father

Nomadland

Promising Young Woman

Sound of Metal

Il processo ai Chicago 7

Miglior scenografia

The Father

Ma Rainey’s Black Bottom

Mank

Notizie dal mondo

Tenet

Miglior costumi

Emma

Mank

Ma Rainey’s Black Bottom

Mulan

Pinocchio

Miglior effetti speciali

Love and Monsters

The Midnight Sky

Mulan

The One and Only Ivan

Tenet

Miglior trucco

Emma

Elegia americana

Ma Rainey’s Black Bottom

Mank

Pinocchio

Miglior sonoro

Greyhound

Mank

Notizie dal mondo

Sound of Metal

Soul

Miglior cortometraggio

Feeling Through

The Letter Room

The Present

Two Distant Strangers

White Eye

Miglior corto documentario

Colette

A Concierto is a Conversation

Do Not Split

Hunger Ward

A Love Song for Latasha

Miglior documentario

Collective

Crip Camp

The Mole Agent

MY Octopus Teacher

Time