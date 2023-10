Grande cinema con La Febbre del Lunedì Sera, la rassegna milanese di Sentieri del Cinema che ogni settimana propone i migliori film in proiezione nelle sale italiane.

Per i tesserati di Sentieri del Cinema è previsto l’ingresso scontato nei Notorious Cinemas.

Lunedì scorso, As bestas di Rodrigo Sorogoyen, il film spagnolo dell’anno vincitore di 9 premi Goya, ha ricevuto dal pubblico un buon 39,4° di voto.

Lunedì 23 ottobre 2023 la Febbre presenta Barbie, il film sorpresa dell’anno di Greta Gerwig con Margot Robbie (Barbie) e Ryan Gosling (Ken). «Nel mondo tutto pink delle Barbie, Barbieland», scrive Laura Cotta Ramosino nella sua recensione, «le bambole hanno i piedi ingegnerizzati solo per i tacchi, non devono mai usare le scale, sono magicamente tutto quello che vogliono: dottoresse, presidentesse, giudici, sportive, vincitrici di premi Nobel e pilota d’aereo. E pazienza che macchine e aeroplani siano giocattoli e non abbiano motore, che le fratture guariscano magicamente con una lastra e dai bicchieri non scenda un goccio di acqua vera. In questo mondo perfetto tutto andrebbe avanti con un susseguirsi di giorni perfetti senonché la nostra Barbie inizia ad avere pensieri di morte e questo ha una serie di ricadute nefaste sul suo funzionamento. Urge correre ai ripari e Barbie è spedita nel mondo reale, ma con quali conseguenze?… ».

Come sempre, dopo la proiezione sarà possibile fermarsi in sala per uno scambio di impressioni tra il pubblico e un critico di Sentieri del Cinema. Il prezzo del biglietto è di 5 €, 4 € per i nostri tesserati (+ 1 € se acquistato on line o prenotato). Ricordiamo che prosegue la campagna tesseramento 2023 a Sentieri del Cinema. La tessera di Sentieri del Cinema costa solo 10 euro all’anno ma nel periodo finale anno la proponiamo eccezionalmente a 5 euro. È valida fino a dicembre (la potrete fare e ritirare direttamente in sala dai nostri responsabili): la tessera dell’anno in corso può essere utilizzata nei Notorious Cinemas (a Milano, non solo il multiplex al Centro Sarca ma anche la Multisala Gloria) tutti i giorni e dà diritto al biglietto a 6 euro (+ 1€ se acquistato on line o prenotato).

Alla fine della serata, il consueto quiz che permetterà a chi risponde correttamente alla domanda posta al termine del dibattito di vincere un biglietto omaggio per due persone con cui tornare gratuitamente a vedere un’altra proiezione.

L’appuntamento è per lunedì 23 ottobre 2023 alle 21.00 presso il Notorious Cinemas Sesto San Giovanni, al terzo piano del centro commerciale Ipercoop Centro Sarca, alla fine di viale Sarca tra Milano e Sesto San Giovanni, a pochi minuti a piedi dal capolinea MM 5 (linea Lilla fermata Bignami).

Rimane consigliabile arrivare al cinema per tempo o meglio ancora prenotare il posto direttamente sul sito di Notorious Cinemas (http://www.notoriouscinemas.it/; se avete la tessera, per avere diritto allo sconto dovete pagare in cassa e non online ).

Per evitare di disturbare gli altri spettatori suggeriamo di entrare in sala non oltre l’introduzione del film da parte del critico di Sentieri del Cinema.

Ricordiamo che non è prevista la pubblicità prima dell’inizio del film.

I prossimi appuntamenti della Febbre: lunedì 30 ottobre Asteroid City, onirico film di Wes Anderson con un cast stellare tra cui Tom Hanks, Scarlett Johansson, Steve Carell, Adrien Brody, Jason Schwartzman, Tilda Swinton, Willem Dafoe e… Margot Robbie.