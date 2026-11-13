Grande cinema con La Febbre del Lunedì Sera, la rassegna milanese di Sentieri del Cinema che dal 2012 ogni settimana propone i migliori film in proiezione nelle sale italiane, in collaborazione con Notorious Cinemas.

Lunedì 9 novembre L’estranea di Paolo Strippoli ha ottenuto dal pubblico un buon 39,33° di gradimento dal pubblico.

Lunedì 16 novembre La Febbre del Lunedì Sera presenta Ragione e sentimento. Elinor e Marianne, due sorelle con visioni molto diverse della vita, riscoprono l’equilibrio tra ragione e sentimento grazie ad amori inaspettati. Tratto dall’omonimo romanzo di Jane Austen, regia di Georgia Oakley con Daisy Edgar-Jones, Esme Creed-Miles, Fiona Shaw, George McKay. «La scelta di adattare nuovamente il romanzo è di Jane Austen», scrive Valentina Villa nella sua recensione, «è dovuta alla visione da parte di Georgia Oakley di una forte contemporaneità degli argomenti che tratta. In particolare, il tema della lontananza tra il futuro promesso a una giovane donna e quanto sia effettivamente arduo raggiungerlo. È sufficiente notare come l’abbrivio della storia sia l’eredità negata ad Elinor, in favore del figlio maschio. All’interno della struttura del film ciò si riflette molto bene nel rapporto tra sorelle. Non solo questo è la cornice dell’azione, ma il nucleo stesso. La sorellanza è il vero motore del film, perché al di là delle sorti delle due, quello che le porta a crescere è proprio la preoccupazione che l’altra sia felice. Quella tra le sorelle Dashwood è senza dubbio la relazione più intensa tra tutte quelle che si articolano sullo schermo. Il prezzo di questa scelta lo pagano purtroppo le due storie d’amore individuali». Anche in versione originale in una seconda sala.

Come sempre, dopo la proiezione sarà possibile fermarsi in sala per uno scambio di impressioni tra il pubblico e un critico di Sentieri del Cinema.

Alla fine della serata, il consueto quiz che permetterà a chi risponde correttamente alla domanda posta al termine del dibattito di vincere un biglietto omaggio per due persone con cui tornare gratuitamente a vedere un’altra proiezione.

L’appuntamento è per lunedì 16 novembre alle 21.00 al Notorious Cinemas Sesto San Giovanni, presso il Centro Sarca.

Rimane consigliabile arrivare al cinema per tempo o, meglio ancora, prenotare il posto direttamente sul sito di Notorious Cinemas (http://www.notoriouscinemas.it/; se avete la tessera, per avere diritto allo sconto dovete pagare in cassa e non online).

Per non disturbare gli altri spettatori suggeriamo di entrare in sala non oltre l’introduzione del film da parte del critico di Sentieri del Cinema.



Ricordiamo che non è prevista la pubblicità prima dell’inizio del film.



Prosegue il tesseramento 2026 .

La tessera di Sentieri del Cinema costa solo 10 euro ed è valida per tutto il 2026 (la potete fare e ritirare direttamente in sala dai nostri responsabili). La tessera dell’anno in corso può essere utilizzata nei Notorious Cinemas (a Milano: nei multiplex Centro Sarca e Merlata Bloom e alla Multisala Gloria) tutti i giorni e dà diritto al biglietto a 7,50 euro (+ 1€ se acquistato on line o prenotato) dal lunedì al venerdì, mentre sabato e domenica il prezzo per i tesserati è di 8,50 euro (+ prenotazione). Per La Febbre del Lunedì Sera, la tessera consente l’ingresso a 4 euro al posto di 5 euro (+ 1 euro con acquistato o prenotazione on line) presso il multisala Notorious Cinemas di Sesto San Giovanni (Centro Sarca).

Scaricate qui il modulo di iscrizione e consegnatelo compilato all’incaricato di Sentieri del Cinema per ottenere subito la tessera.

Rinnovare o sottoscrivere la tessera 2026 di Sentieri del Cinema, conviene!

I prossimi appuntamenti con Sentieri del Cinema

La Febbre del Lunedì Sera – Notorious Cinemas di Centro Sarca



Lunedì 23 novembre: I figli della scimmia. Un padre dedito al figlio disabile trova nel nipote adolescente il figlio che avrebbe voluto. La loro complicità incrina gli equilibri familiari. Di Tommaso Landucci, con Riccardo Scamarcio, Fausto Russo Alesi, Cristina Odasso. Alla Mostra di Venezia 2026 premio per la miglior sceneggiatura e per la miglior interpretazione maschile a Riccardo Scamarcio nella sezione Orizzonti.

Lunedì 30 novembre: Wilde Horse Nine. Alla vigilia del golpe militare in Cile, due insoliti agenti della CIA si recano sull’Isola di Pasqua per qualche giorno di vacanza. Di Martin McDonagh, con John Malkovich, Sam Rockwell, Steve Buscemi. Anche in V.O.

Lunedì 7 dicembre: pausa per il ponte della Festa dell’Immacolata.

Lunedì 14 dicembre: Wildwood – I segreti del bosco proibito. Una ragazza, dopo aver disobbedito ai genitori, vuole salvare suo fratello piccolo rapito misteriosamente da uno stormo di corvi. Di Travis Knight. Anche in V.O.

Lunedì 21 dicembre: Santiago un cammino per ricominciare. Un’insegnante sospesa dal lavoro e un adolescente ribelle affrontano il Cammino di Santiago come pena alternativa alla detenzione per il ragazzo. Di Yann Samuell, con Julien Le Berre e Alexandra Lamy.

Pomeriggio al Gloria – Multisala Notorious Gloria di Corso Vercelli 18 Milano, mercoledì 15.30

Mercoledì 18 novembre: Il bene comune di e con Rocco Papaleo e Vanessa Scalera, Claudia Pandolfi, Teresa Saponangelo.

Mercoledì 25 novembre: The Echo Chamber di Andrea Pallaoro, con Luca Marinelli e Alicia Vikander.

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