Per come è immaginato dalla regista Gina Prince-Bythewood e dalla sceneggiatrice Dana Stevens, il Dahomey sembra l’antesignano dell’immaginario Wakanda di Black Panther.

The Woman King è ambientato nel regno dell’Africa occidentale del Dahomey (l’attuale Benin) durante il 1820 e, se si deve credere al film, lo stato era una specie di paradiso proto-femminista, con un re illuminato e i cui confini erano difesi dall’Agojie, un esercito di soldati tutti di sesso femminile, con le loro lunghe lance e le belle uniformi multicolori.

A capo di questa truppa c’è il generale Nanisca (Viola Davis), che si assume la responsabilità di addestrare una nuova infornata di soldati, dopo che gli Agojie hanno subito pesanti perdite nella battaglia che apre il film. Tra le nuove reclute c’è Nawi (Thuso Mbedu), il cui padre, frustrato dal suo rifiuto di svariati corteggiatori, la scarica letteralmente nel palazzo del giovane re Ghezo (John Boyega) prima che il luogotenente Izogie (Lashana Lynch) la introduca nella caserma dell’Agojie.

A seguire c’è tutta una serie di complicazioni emotive e trame familiari: Nawi è il prototipo della nuova arrivata incurante dei rischi, che alla fine deve imparare a modulare i suoi modi e dimostrarsi degna di essere un membro del gruppo. Nanisca nel frattempo è perseguitata da un oscuro segreto del suo passato, rappresentato da un sogno ricorrente, per decifrare il quale chiede aiuto alla sua seconda in comando, Amenza (Sheila Atim). C’è anche una storia d’amore proibita, quando Nawi si ritrova attratta da Malik (Jordan Bolger), la cui madre era una schiava del Dahomey e che fa parte (a quanto pare, molto a malincuore) di una banda di portoghesi che partecipano a una tratta di schiavi che coinvolge loro, il Dahomey e il più brutale rivale, l’impero Oyo. Ma sia i sentimenti romantici di Nawi per Malik sia una rivelazione nel mezzo del film che collega sia Nanisca che Nawi suggeriscono che essere una donna potente non significa automaticamente essere dura come la pietra.

Nonostante il film evidenzi la volontà di Nanisca di farla finita con la complicità del Dahomey nella tratta degli schiavi, anche a costo della crisi dell’economia del paese, per la maggior parte The Woman King è un esempio di intrattenimento in puro stile Hollywood. Molte scene di battaglia, bei costumi, poco sangue per evitare divieti censori (in America il film ha la classificazione PG-13, sotto i 13 anni bisogna essere accompagnati dai genitori), roboanti discorsi nazionalistici. The Woman King dichiara di essere “ispirato da eventi reali”, ma il film si presenta come un’epopea d’azione storica che, nonostante tutta la novità della sua ambientazione e il tributo agli atteggiamenti contemporanei, ripresenta vecchi cliché, uno per tutti la nobiltà della giusta vendetta, specialmente quando quasi tutti i membri dell’avversaria tribù Oyo sono ritratti come brutali cattivi barbuti a cavallo. Se non fosse stato ambientato in una nazione dell’Africa occidentale con un cast quasi tutto nero, non sarebbe in fondo molto diverso da qualsiasi film d’azione della seconda guerra mondiale di Hollywood meno socialmente progressista.

Beppe Musicco

