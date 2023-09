Dopo il bellissimo L’ufficiale e la spia presentato alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2019, l’ormai novantenne Roman Polanski torna dietro la macchina da presa con lo strampalato The Palace: presentato Fuori Concorso all’80ª Mostra del Cinema di Venezia, il film racconta di una folle fiera della vanità e del lusso ambientata durante la notte di Capodanno del 1999 al Palace Hotel, castello-albergo realizzato ai primi del ’900 sulle alpi svizzere dove ogni anno convergono da tutto il mondo ospiti ricchi e viziati in un’atmosfera gotica e grottesca. L’ora e mezza di film segue le avventurose e assurde vicende della notte che annuncia l’arrivo degli anni 2000, focalizzandosi sulle numerose piccole storie degli altrettanto numerosi personaggi (nel ricco cast presenti tra gli altri Fanny Ardant, Joaquim De Almeida, Mickey Rourke, John Cleese e Luca Barbareschi, anche coproduttore del film): uomini e donne insignificanti, ricchi solo economicamente e in totale balìa del cinico vuoto che conduce le loro piccole esistenze.

L’intenzione del film è evidentemente quella di mettere in scena una satira nera e provocatoria sul vile potere del denaro e su ciò che esso non può comprare; peccato però che Polanski abbia deciso di prendere questa direzione puntando pesantemente su una vena kitsch e trash che non è affatto nelle sue corde, e che anzi contribuisce a trasformare il suo film in un miscuglio di scene di cattivo gusto, in un susseguirsi di staffette di personaggi-macchietta volutamente non caratterizzati e, in definitiva, poco interessanti. Persino il focus sul microcosmo creato dal personale dell’albergo, oggettivamente più riuscito, si conclude in un nulla di fatto quando il racconto, durante l’ultima parte del film, perde nelle pieghe più grossolane delle singole sottotrame dei personaggi più chiassosi.

Letizia Cilea

