Un killer micidiale e scrupoloso fallisce una missione. I suoi committenti decidono di fargliela pagare e riducono in fin di vita la fidanzata Dolores. Al killer non resta che una soluzione, vendicarsi senza pietà.

David Fincher è un grande regista; lo dimostra la sua carriera in cui ha regalato al pubblico film quali Seven, Fight Club, L’amore bugiardo – Gone Girl. Due anni fa, per Netflix, ha realizzato il sontuoso Mank e ancora per la piattaforma di Los Gatos viene proposto in questi giorni The Killer, visto in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia. In un certo senso, ci troviamo di fronte al classico revenge movie, con il killer impegnato a farsi giustizia da solo e a eliminare più o meno violentemente i suoi nemici o chi, in qualche modo, diventa un testimone pericoloso. Quello di Fincher, però, non è un film di azione vero e proprio. I ritmi sono compassati e lo spettatore può seguire passo passo le azioni del protagonista, impersonato benissimo da Michael Fassbender. Il regista ci porta nella mente del killer; sono tanti i momenti in cui noi ne seguiamo e sentiamo i pensieri, le riflessioni e le considerazioni sulla vita di un assassino per professione. Magistrali in questo senso sono i minuti iniziali, con Fassbender impegnato a portare a termine una missione a Parigi. Durante tutto il film lo sentiamo ripetersi ossessivamente: “Attenersi al piano, non improvvisare, giocare d’anticipo”. E, soprattutto, “non provare empatia” per le vittime, perché sarebbe un atto di debolezza.

Il lavoro di un killer è soprattutto solitario e anche nel film i dialoghi sono molto pochi. Ne spicca uno in particolare, quando il protagonista si trova alla resa dei conti finali con The Expert (Tilda Swinton), un’altra serial killer che aveva provato a uccidere Dolores. Il dialogo è sostanzialmente un duello psicologico fatto di sguardi e parole; poche quelle del killer, molte quelle di The Expert che sa che sta per morire ma fino all’ultimo cerca il momento giusto per provare a salvarsi. Un altro momento di grande cinema è la feroce scazzottata tra il killer e un altro aguzzino di Dolores; la mano di Fincher è ferma e dimostra tutta la sua maestria.

Quello che compie il killer è un vero viaggio. Non solo geografico – il film parte da Parigi per poi fare tappa a Santo Domingo, Miami, New York e terminare di nuovo a Parigi – ma anche sociale perché la vendetta del personaggio di Fassbender parte dai bassifondi dell’isola dei Caraibi per finire nel mondo dell’alta finanza. The Killer è un bel film che è un peccato poter ammirare solo su piattaforma e che avrebbe meritato sicuramente un’uscita sul grande schermo.

Stefano Radice