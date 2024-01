Nella commedia drammatica ambientata durante le vacanze natalizie di Alexander Payne The Holdovers – Lezioni di vita, Paul Hunham (Paul Giamatti) è lo Scrooge della storia. Hunham è un insegnante di lunga data alla Barton Academy, un collegio d’élite del Massachusetts. Paul tratta gli studenti benestanti del suo corso di storia antica con disprezzo, terrorizzandoli senza ritegno con voti bassi che sembrano distribuiti apposta per ostacolare il loro percorso altrimenti tranquillo verso college costosi e sofisticati. Per capirci, è il tipo di insegnante che stronca quasi tutti alle prove di fine semestre e poi assegna alla classe compiti extra durante le vacanze come preparazione per un’altra prova non appena si ripresenteranno in classe.

Ma non sono solo gli studenti della Barton a detestarlo, anche la stessa amministrazione della scuola non lo sopporta (e si scoprirà dopo il perché). Quindi a Hunham viene assegnato il compito di rimanere durante la pausa invernale e supervisionare tutti gli studenti che, per qualsiasi motivo, non possono permettersi vacanze sontuose come il resto dei loro coetanei, o nemmeno tornare a casa dalle loro famiglie. Per il solitario Paul, che comunque lascia raramente il campus, questo non rappresenterebbe necessariamente un grosso problema se non fosse per dover fare da babysitter a una manciata di volgari e ruffiani studenti, primo fra tutti il ​​brillante ma ribelle Angus Tully (Dominic Sessa).

Il tira e molla tra Paul e Angus diventa il punto focale del film. L’idea di Paul di divertimento durante le vacanze è, ovviamente, far studiare i poveri rimasti come se ogni mattina fosse una giornata tradizionale di scuola; ma Angus, che è costretto a rimanere a scuola poiché sua madre e il nuovo patrigno sono in viaggio di nozze e come tali irraggiungibili, è pronto a far saltare il governo totalitario di Paul, e al diavolo le conseguenze (d’altronde è già stato cacciato da tre collegi precedenti).

A tempo debito, Paul e Angus riveleranno entrambi i traumi passati che hanno portato ai loro attuali stati di aridità e rancore, portando ad alcuni momenti emozionanti e una conclusione tanto pacifica quanto trionfale. Payne si è dimostrato abile nel creare satire taglienti ( Election ) e mostrare aspetti sinceri e insoliti di vita americana ( Nebraska, Sideways – In viaggio con Jack ) : The Holdovers – Lezioni di vita si inserisce perfettamente nel suo percorso. E, vogliamo aggiungere, ciò che salva il film dalle possibili accuse di sentimentalismo sono i suoi interpreti. Giamatti sfrutta il caustico sfinimento del suo personaggio per il mondo, lanciandosi costantemente in aneddoti più o meno divertenti sulle antiche civiltà, anche durante le conversazioni più casuali; al suo esordio, Sessa rende perfettamente la convinzione di essere un reietto che nessuno vuole. Ma il personaggio stabilizzante di una storia che avrebbe potuto piegare nel grottesco è Da’Vine Joy Randolph nel ruolo di Mary Lamb, la capocuoca della scuola. Mary rimane a scuola per cucinare per Paul e Angus, e la Randolph offre approfondimenti commoventi e sul dolore del suo personaggio per la perdita del figlio in Vietnam, che aveva frequentato Barton grazie a una borsa di studio. The Holdovers – Lezioni di vita si rifà al cinema della New Hollywood degli anni ’70, lo stesso periodo in cui è ambientata la storia del film (come si capisce dai loghi retrò degli studi cinematografici, dai titoli di testa e dalla colonna sonora di Cat Stevens e altri autori del tempo).

In definitiva, il film di Payne è una storia sull’assenza della famiglia e sul fatto che la differenza di classe limiti la vita e le prospettive delle persone. Paul, Angus e Mary sono tutti estranei a Barton. Hunham è un docente atipico e malamente tollerato, Angus è lì solo grazie alle ricche tasche del suo insensibile patrigno, che lo vuole fuori dai giochi. Mary è un’oscura esponente del personale. Eppure, anche se sono più o meno dimenticati dal resto dell’accademia, è evidente che sono gli unici a incarnare veramente l’idea educativa di una scuola.

Beppe Musicco

