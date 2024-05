Dall’ex stuntman David Leitch arriva al cinema The Fall Guy, una commedia d’azione tra salti impossibili e cadute con stile. La pellicola è un adattamento cinematografico della serie tv Professione pericolo e segue le (dis)avventure di Colt Seavers (Ryan Gosling), stuntman della superstar Tom Ryder (Aaron Taylor-Johnson) e perdutamente innamorato della dolce Jody (Emily Blunt), un’operatrice di macchina. Dopo una brutta caduta che lo porta a lasciare il lavoro per un po’, Colt sparisce dal set e dalla vita di Jody, fino a quando una nuova chance non gli si presenterà alla porta. L’occasione di riconquistare l’amata è più vicina di quanto sembri, ma la scomparsa improvvisa di Ryder lo costringe a rimandare i suoi piani per risolvere un intrigo più grande …

The Fall Guy può essere riassunto con due semplici aggettivi: caotico e divertente. Ryan Gosling dimostra ancora una volta di saper uscire perfettamente dal ruolo del bellone tutto d’un pezzo, vestendo i panni di una figura comica ben riuscita. D’altronde, lo avevamo già visto in The Nice Guys e Barbie: Gosling sa far ridere, e tanto anche! Accompagnato dalla bellissima Emily Blunt, i due formano una simpaticissima coppia che viaggia spedita tra il thriller e la commedia romantica. Aaron Taylor-Johnson è altrettanto convincente e ci regala un Tom Ryder tra il comico e il borioso al centro dell’acclamata saga “Metalstorm”, che potrebbe essere la parodia di un qualsiasi film d’azione (la colonna sonora è un’evidente storpiatura del recente Dune).

Con acrobazie incredibili, Leitch ci trasporta nel dietro le quinte architettando un film interamente costruito sulla figura dello stuntman: torturato in tutti i modi possibili, vittima di incendi ed esplosioni, ma sempre e comunque col pollice in su. Il tutto avvolto da un dinamico caos che ricorda quello presente sul set. Il regista aveva già utilizzato una struttura simile in Bullet Train (2022), ma questa volta si è lasciato troppo prendere la mano, creando una trambusto perenne che dopo un po’ risulta eccessivo.

Anche la trama, per quanto intricata, risulta abbastanza banale e si perde in concetti visti e rivisti. Il continuo cliché è però smorzato da espedienti comici irresistibili, lasciando intendere che l’intento primario non era forse l’originalità. Pare invece che il desiderio del regista fosse un altro: stupire con stunt eccezionali e far divertire il pubblico. In questo, è certamente riuscito. The fall guy è una simpatica baraonda che magari non soddisferà profondi intellettualismi, ma sicuramente vi farà ridere e innamorare dei suoi protagonisti. Da non escludere anche simpatiche sorprese…

Maddalena Villa

