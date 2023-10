The Burial – Il caso O’Keefe è ambientato nel 1995 in Mississippi. Jeremiah O’Keefe è un anziano titolare di un’impresa di pompe funebri che, per difficoltà economiche, decide di vendere parte delle sue attività alla potente società canadese Loewen. L’affare sembra andare in porto ma, dopo alcune settimane, O’Keefe si accorge che in realtà Raymond Loewen vuole farlo fallire. Decide così di fargli causa, affidandosi all’esuberante avvocato Willie Gary.

Diretto da Maggie Betts, The Burial – Il caso O’Keefe è la trasposizione cinematografica di una vicenda realmente accaduta. Per portarla sullo schermo, anzi sul piccolo schermo visto che il film è disponibile su Amazon Prime Video, la regista si affida a una coppia di ottimi attori come Tommy Lee Jones (Jeremiah O’Keefe) e Jamie Foxx (Willie Gary). Il primo è il classico imprenditore bianco che si è fatto da solo; è un reduce della seconda guerra mondiale, e – pur essendo stato sindaco di una città del Mississippi a metà anni ’70 – è sempre riuscito a tenere a distanza i razzisti del Ku Klux Klan. Il secondo, figlio di una modesta e numerosa famiglia di afroamericani, incarna il classico sogno americano essendo riuscito a diventare un avvocato ricco e di grande successo.

Il film è il classico legal movie brillante, che ruota attorno ai serrati confronti in aula, in cui Jamie Foxx riesce a mettere in mostra le sue abilità istrioniche di attore. I due personaggi della storia non potrebbero essere più diversi ma tra di loro nasce un profondo rispetto quando Willie Gary, solitamente poco avvezzo a entrare in profonda sintonia con i suoi clienti, interessandogli solo vincere le cause, si fa affascinare dalla figura dell’anziano Jeremiah e dal suo essere profondamente anti razzista e inflessibile nei suoi principi. Il processo, infatti, da semplice causa di diritto contrattuale si allarga abbracciando temi sociali e politici e soperchiando le ciniche strategie dei Loewen spesso a danno dei più deboli. Pur senza particolari colpi di scena o invenzioni registiche, The Burial – Il caso O’Keefe è un film che si fa vedere e che porta nelle case un tema molto caro a Hollywood, quello del piccolo Davide che batte il gigante Golia.

Stefano Radice

