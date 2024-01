Adam Clay è un ex agente segreto del programma governativo segreto Beekeeper che, una volta ritiratosi, fa l’apicoltore e produce miele. Adam è ospite di Eloise Parker, una pensionata che gestisce i fondi di un’azione benefica e che si suicida dopo essere stata vittima di una truffa informatica che le prosciuga i conti bancari. All’ex agente non resta che rimettersi in pista da solo per fare giustizia. Sulle sue tracce si mettono però militari, paramilitari, mercenari e l’agente dell’FBI Verona che è anche la figlia di Eloise…

Diretto da David Ayer (Suicide Squad), The Beekeeper è un violento – a tratti molto violento – action movie che si abbina molto bene a uno specialista del genere come Jason Statham (Adam Clay). Il ritmo ovviamente non manca anche perché gli studios americani sanno fare molto bene questo genere di film. Il problema è che oltre questo aspetto, non c’è molto altro. Non c’è una sceneggiatura un minimo articolata, i personaggi sono molto poco approfonditi e manca anche un minimo di ironia che in questi film spesso non guasta; unica eccezione quando Statham-Clay dice a due malcapitati: “Fatemi passare perché devo radere al suolo tutto”. Con il passare dei minuti si perde di vista la distinzione tra bene e male e anche il macrotema delle truffe digitali e il mondo opaco e occulto che sta dietro a queste operazioni viene trascurato. In un certo senso, però, The Beekeeper osa molto perché di vendetta in vendetta, di azione in azione, di cadavere in cadavere, si arriva fino alle porte della Casa Bianca (no spoiler). A parte Statham, nel cast troviamo anche un grande interprete come Jeremy Irons, qui nei panni dell’avvocato prezzolato Weswyld e che in questo film è sprecato. Verona Parker è impersonata da Emmy Raver-Lampman. Si arriva alla fine della vicenda avendo perso completamente il conto delle esplosioni e dei morti e come sempre ci si chiede come facciano squadre speciali di tiratori scelti a mancare sistematicamente il bersaglio. Essendo il finale aperto, non si può escludere un sequel.

Stefano Radice

