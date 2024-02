In Te l’avevo detto, Gianna è una donna con evidenti problemi di squilibrio mentale che scarica sulla figlia Mila che ha un rapporto disturbato con il cibo. Gianna è profondamente invidiosa di Pupa, un ex pornostar e amica che a suo dire le avrebbe rubato il marito, e medita una vendetta. Catarina è un’artista ma è anche un’alcolizzata, cosa che ha spinto i giudici ad allontanarla dal figlio Max che vive con il padre Riccardo. Caterina segue i corsi per alcolisti anonimi di padre Bill, un prete italoamericano con un passato da tossicodipendente che riceve la visita della sorella Frances, con le ceneri della madre da seppellire. Le vite di queste persone devono affrontare un fine settimana romano invernale ma flagellato dal caldo africano…

Dopo il bell’esordio di Magari, Ginevra Elkann torna dietro la macchina da presa con Te l’avevo detto, film scritto e sviluppato durante la fase acuta della pandemia. Come si evince dalla trama, il film sviluppa diverse storie e diversi personaggi, tutti alle prese in qualche modo con un rapporto disturbato con la propria famiglia o con la propria vita. Quelle messe in scena da Ginevra Elkann sono vite infelici. Lo è quella di Gianna (come sempre bravissima Valeria Bruni Tedeschi), le cui frustrazioni e i cui squilibri ricadono sulla figlia Mila (Sofia Panizzi). Lo è quella di Pupa (un altrettanto brava Valeria Golino), ex pornostar sfigurata dalla chirurgia estetica che si fa offrire cene dai fan in cambio di un selfie e che vive sulla sua pelle la solitudine della vita quotidiana. I momenti più riusciti del film sono proprio le scene di confronto tra Gianna e Pupa. Molto infelice è anche Caterina (Alba Rohorwacher) che non riesce ad allontanarsi dall’alcol e che in qualche modo prova a ricostruire un rapporto con il figlio Max e con l’ex marito Riccardo (Riccardo Scamarcio). C’è poi padre Bill (Danny Huston) che deve affrontare il suo passato di tossicodipendente e liberarsi mentalmente dalla figura della madre che deve avergli causato molta infelicità.

Ginevra Elkann descrive un’umanità in cerca di sé stessa e di una ragione per tornare a sperare mentre le vite dei protagonisti – e forse di tutti noi – sono avvolte in un caldo sempre più soffocante e irreversibile che rimanda alle piaghe bibliche, come se ci fosse una sorta di punizione divina in avvicinamento. Sicuramente Te l’avevo detto è un film ambizioso, discontinuo nelle vicende raccontate e nell’approfondimento dei personaggi, in particolare padre Bill, Frances (Greta Scacchi) e Mila, ma denota una certa dose di coraggio da parte della regista anche se puntare su storie più circoscritte, soprattutto alle prime esperienze registiche, talvolta sarebbe preferibile. Ottimo il lavoro del direttore della fotografia Vladan Radovic nella descrizione di una Roma soffocata dal caldo che ricorda le atmosfere di Siccità di Paolo Virzì.

Stefano Radice

