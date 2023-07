Si è chiuso l’1 luglio l’evento speciale dei Nastri d’Argento, e con la premiazione de La stranezza, Film dell’anno 2023, la 69.ma edizione del Taormina Film Fest: il film di Roberto Andò riesce a convincere ed a mettere d’accordo, per una volta, critica e pubblico, coniugando con intelligenza film d’autore e commedia, cultura e irresistibile intrattenimento. Al Teatro Antico, dunque, una serata di grande cinema con la consegna dei Nastri d’Argento per il film più innovativo dell’anno scelto dal Direttivo Nazionale dei Giornalisti Cinematografici, al quale si aggiungono, due riconoscimenti al talento femminile con il Premio Manfredi a Paola Minaccioni, nella tradizione dei Giornalisti Cinematografici a Taormina, ed un Premio Speciale Sponsor a Lucrezia Guidone, per la performance dell’anno non solo con il suo personaggio in Mare fuori.

Grande protagonista della serata il cast de La stranezza: Toni Servillo, Salvo Ficarra e Valentino Picone, Giulia Andò, ma anche il regista Roberto Andò, lo sceneggiatore Ugo Chiti (anche in rappresentanza di Massimo Gaudioso), i produttori Angelo Barbagallo (Bibi Film) e Attilio De Razza (Tramp Limited). In un tributo collettivo, per sottolineare l’eccellenza di un’intera squadra artistica e tecnica di altissima qualità, i Nastri d’Argento sono andati anche a Maria Rita Barbera (costumi), Giada Calabria (Scenografia), Esmeralda Calabria (montaggio), Maurizio Calvesi (Fotografia), Carlo Missidenti (sonoro in presa diretta), Michele Braga e Emanuele Bossi (Musica) e Chiara Agnello (casting director).

«È un riconoscimento davvero speciale per un film che, giocando con intelligenza sui tasti dell’intrattenimento popolare e della cultura più alta, ha saputo aprire una nuova strada anche alla commedia, conquistando il pubblico con la rilettura cinematografica di un metateatro squisitamente pirandelliano in cui irrompe con eleganza la spontaneità di una comicità irresistibile», si legge nella motivazione di questo inconsueto Nastro collettivo. «Un progetto che ha siglato una sinergia vincente, unendo nella formula produttiva anche due concorrenti come Rai Cinema e Medusa Film, insieme per sostenere un’idea colta e, insieme, capace di conquistare il grande pubblico in una sinergia straordinariamente originale» ha aggiunto, a nome del Direttivo Nazionale Sngci la PresidenteLaura Delli Colli, sottolineando che i Giornalisti Cinematografici sostengono la campagna con la quale il MiC, attraverso l’iniziativa Cinema Revolution, sta promuovendo un’estate di film #soloalcinema che limita per gli spettatori a 3 euro e 50 il costo del biglietto per i film italiani e europei.

La presenza sul palco di Ficarra e Picone si è fatta sentire a Taormina: il duo comico siciliano, che quest’anno festeggia i 30 anni di carriera e che è attualmente impegnato nelle riprese a Catania di Santocielo (la cui uscita è prevista per il prossimo Natale) ha – ancora una volta – ironizzato sugli esordi (il nome del duo è dovuto all’intuizione di Aldo Baglio, del trio Aldo, Giovanni e Giacomo) e sui temi della politica siciliana, riuscendo come sempre a suscitare non poche risate ai numerosi presenti.

Ma il Taormina Film Fest edizione 69 sarà anche ricordato per la prima italiana dell’ultimo capitolo di Indiana Jones: la saga di avventura più famosa della storia del cinema, nata nel 1981 dalla geniale idea di George Lucas e Philip Kaufman e con la regia di Steven Spielberg, approda al suo quinto episodio conclusivo targato Disney e Lucasfilm con ancora una volta il suo protagonista di sempre, Harrison Ford: il professor Jones, docente di archeologia oramai in pensione, deve ancora una volta riprendere i panni di “Indy” per recuperare una macchina costruita dal grande matematico Archimede nel III secolo a.c., un congegno in grado di localizzare fessure temporali, in pratica di viaggiare nel tempo; al suo fianco, la giovane archeologa Helena Shaw (interpretata dall’attrice inglese Phoebe Waller-Bridge), figlia di un collega del professor Jones ed inizialmente interessata allo strumento per motivi squisitamente economici. I cattivi, sono ancora una volta, i nazisti, capitanati dall’ufficiale tedesco Jurgen Voller (ammirevole l’interpretazione dell’attore danese Mads Mikkelsen). Il film, questa volta diretto da James Mangold (Spielberg e Lucas sono i produttori esecutivi), “riprende quota” rispetto al precedente episodio, anche se era oggettivamente molto difficile rinverdire i fasti di una volta (episodi 1 e 3 sopra tutti); il professor Jones, catapultato suo malgrado in una sfilza di rocambolesche fughe, inseguimenti e combattimenti dal sapore anche un po’ fumettistico, mostra certamente i segni del tempo che passa (42 anni dal primo episodio), ma riesce anche ad emozionare e a fare tenerezza (ammirevole la scena del ritorno della moglie del protagonista). Ma soprattutto, pare perfettamente riuscito l’affiancamento della giovane co-protagonista, archeologa anch’essa, che ridà slancio e vitalità alla serie lasciando aperta (chissà) la porta di uno spin off al femminile. È un film, Indiana Jones e il Quadrante del Destino, che ancora una volta – pur nel suo spirito marcatamente avventuroso e di grande intrattenimento per il pubblico di tutto il mondo – fa prevalere la luce sulle tenebre, la bellezza e la giustizia sulle logiche della sopraffazione e del tornaconto personale; è anche un film che ci sorprende per il suo desiderio di voler “mettere a posto” tutto, chiudere (forse) un ciclo ma lanciare forti segnali di speranza.

L’edizione 69 del Festival di Taormina, curata da Fondazione Taormina Arte, è riuscita ad offrire una programmazione anche internazionale di qualità e molto gradita: «In meno di due mesi – ha dichiarato il Direttore Artistico Wissman – siamo riusciti a stilare un calendario ricco di numerose prime mondiali e suscitare attenzione in un pubblico interessante e multigenerazionale come ha dimostrato la cospicua affluenza registrata non solo al Teatro Antico ma durante le masterclass, con un target di spettatori che andava da studenti del liceo a persone della terza età. Ringrazio per questa opportunità ed indimenticabile esperienza la Fondazione, le istituzioni e la stampa intervenuta e mi auguro che in futuro, con molto più tempo a disposizione, ci possano essere maggiori ambiti per offrire anche ai giovani la possibilità di frequentare nuovi laboratori di ricerca sulle professioni dello spettacolo, non esclusivamente legate al cinema».

Danilo Biazzo

Nella foto: Toni Servillo è Luigi Pirandello nel film La stranezza

