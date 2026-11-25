In un certo punto di Storie parallele il personaggio di Isabelle Huppert, la scrittrice Sylvie, viene rimproverata dalla sua editrice (interpretata nientemeno che da Catherine Deneuve) per aver reso la sua ultima opera troppo melodrammatica e antiquata, tanto da essere invitata a riscriverla. La Deneuve avrebbe potuto benissimo riferirsi al film di cui trattiamo, l’ultima opera del regista Asghar Farhadi, presentata a Cannes 2026. Ispirato – anche in tanti piccoli richiami – all’episodio Non desiderare la donna d’altri del Decalogo di Krzysztof Kieślowski, il melò francese di quasi due ore e mezza purtroppo non regge il confronto con le opere iraniane dell’autore, decisamente ben più riuscite.

La trama assai intricata segue il personaggio interpretato dalla Huppert mentre immagina che i suoi dirimpettai, che spia con un cannocchiale (un trio di rumoristi che doppiano documentari di animali), siano coinvolti in una sorta di intreccio sentimentale, con la seducente Nita (Virginie Efira) che tradisce il suo compagno Theo (Pierre Niney) con il più anziano, affascinante e sposato Nicolas (Vincent Cassel). Nella realtà invece, Nita è tutt’altro che una mangiauomini e ha una relazione stabile con il celibe Nicolas, mentre Theo è il di lui fratello, e l’unico effettivamente sposato. La situazione si complica quando Sylvie assume un giovane ex detenuto senzatetto, Adam (Adam Bessa), come suo assistente. Il giovane, ingenuamente, inizia a credere che la storia sia vera e inizia a spiare Nita, di cui (naturalmente) si invaghisce.

È tutto piuttosto contorto e purtroppo anche noioso (le due ore e mezza si fanno pesantemente sentire), nonostante la partecipazione di alcuni dei migliori attori francesi. La Huppert, in particolare, sembra sprecata nel ruolo di una scrittrice scontrosa e solitaria che, pur essendo quella che scatena tutto il dramma, ha un ruolo marginale nella trama. Virginie Efira è probabilmente quella che lascia l’impressione più forte, interpretando Nita come una seduttrice nella finzione di Sylvie, mentre nella realtà è solo una ragazza normale che cerca di campare lavorando. Anche Cassel si discosta dai suoi soliti ruoli: nelle sequenze fantastiche è molto freddo e distaccato, mentre in quelle realistiche appare invecchiato, tormentato dal mal di schiena e (sorprendentemente) non conflittuale, magari anche quando sarebbe necessario. Pierre Niney appare appiccicato nel ruolo, prima quello del marito tradito e poi quello di un tipo più aggressivo, a causa delle macchinazioni dell’ingenuo Adam, che dovrebbe apparire innocente ma che invece sembra un viscido dai secondi fini.

La storia di paranoia e gelosia umana si svolge per gran parte del tempo nei caffè e nei bistrot e (sigarette a parte) sembra un po’ abbondare degli stereotipi del cinema francese, ben lontano dalle atmosfere di Kieślowski a cui si ispira. E, se si pensa che Farhadi ha realizzato alcuni bellissimi film, tra cui un capolavoro come Una separazione, questa specie di telenovela dai toni desueti non regge affatto il paragone.

Beppe Musicco

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