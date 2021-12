La Febbre del Lunedì Sera, la rassegna milanese di Sentieri del Cinema – giunta alla sua decima edizione – che ogni settimana propone i migliori film in proiezione nelle sale italiane, dopo Ė stata la mano di Dio (votato dal nostro pubblico con un ottimo 39,7°) lunedì 20 dicembre 2021 presenta The French Dispatch di Wes Anderson interpretato da un cast stellare.

L’Inizio serata è fissato alle ore 20.30 con quiz e biglietti omaggio. Inizio film ore 21.00.

In un immaginario paese della Francia del dopoguerra, si scrive e si stampa l’inserto culturale di un giornale americano.

«The French Dispatch », scrive Beppe Musicco nella sua recensione, «è un caratteristico esempio dello stile di Anderson, con narrazioni che si ramificano e tanto amore per la cultura di metà Novecento. Anche questo film, come i precedenti, è accuratamente dettagliato: incorpora storie all’interno di articoli di giornale, conferenze e interviste televisive, animazioni e testi, in una sorte di ode a una modalità di giornalismo ormai scomparsa con il declino della carta stampata. The French Dispatch è un esercizio spesso affascinante e meraviglioso di narrazione complessa e composizione visiva».

Come sempre, dopo la proiezione sarà possibile fermarsi in sala per uno scambio di impressioni tra il pubblico e un critico di Sentieri del Cinema.

Il prezzo del biglietto è di 6€, 5€ per i nostri tesserati con acquisto del biglietto alle casse ed eventualmente solo prenotazione on line. La tessera di Sentieri del Cinema costa solo 10 euro all’anno ed è valida fino a dicembre (la potrete fare e ritirare direttamente in sala dai nostri responsabili). Quelle del 2020, che sono state prorogate per tutto il 2021, possono essere usate per l’ultima volta. Ė aperta la campagna tesseramento 2022.

La tessera di Sentieri del Cinema dell’anno in corso può essere utilizzata nei Notorious Cinemas (Sesto Centro Sarca, Gloria Milano e Rovigo) tutti i giorni e dà diritto al biglietto a 4 euro. Ma non solo, biglietto a 4 euro anche per chi si presenta alle casse con la newsletter di Sentieri del Cinema stampata o in versione digitale su smartphone.

Alla fine della serata, il consueto quiz che permetterà a chi risponde correttamente alla domanda posta al termine del dibattito di vincere due biglietti omaggio con cui tornare gratuitamente a vedere un’altra proiezione.

Conservate i biglietti delle singole proiezioni: al termine della stagione assegneremo i premi Fedeltà.

L’appuntamento è per lunedì 20 dicembre 2021 alle ore 20.30 con quiz e biglietti omaggio – inizio film ore 21.00 – presso il Notorious Cinemas Sesto San Giovanni al terzo piano del centro commerciale Ipercoop Centro Sarca, alla fine di viale Sarca tra Milano e Sesto San Giovanni, a pochi minuti a piedi dal capolinea MM 5 (linea Lilla fermata Bignami).

Attenzione. Per accedere al cinema è necessario il Green Pass e permane l’obbligo di mascherina e di distanziamento fisico.

In considerazione delle misure anti Covid – soprattutto i tempi per i controlli dei Green Pass – è consigliabile arrivare al cinema per tempo e meglio ancora prenotare il posto direttamente sul sito di Notorious Cinemas (http://www.notoriouscinemas.it/; se avete la tessera o portate la newsletter, per usufruire della promozione dovete pagare in cassa e non online per avere diritto allo sconto). Tali misure prevedono ancora l’obbligo di tenere la mascherina a protezione di naso e bocca, oltre appunto al Green Pass per accedere al cinema.

La Febbre del Lunedì Sera riprende lunedì 10 gennaio 2022 dopo le vacanze di Natale.

Auguri a tutti!