La notte dei Golden Globe ha decretato il successo di Steven Spielberg per la regia del suo bellissimo The Fabelmans che ha vinto anche come miglior film drammatico. Tre premi per Gli spiriti dell’isola che si è imposto nella categoria miglior film comico o musical. Tra i film internazionali ha vinto Argentina, 1985. Saranno questi i film che si imporranno agli Oscar? Di seguito tutti i premi:

Miglior film drammatico – The Fabelmans

Miglior film comico o musical – Gli spiriti dell’isola

Miglior regia di un film – Steven Spielberg per The Fabelmans



Miglior sceneggiatura di un film – Gli spiriti dell’isola

Miglior attrice in un film drammatico – Cate Blanchett per Tár



Miglior attore in un film drammatico – Austin Butler per Elvis



Miglior attrice in un film comico o musical – Michelle Yeoh per Everything Everywhere All at Once

Miglior attore in un film comico o musical – Colin Farrell per Gli spiriti dell’isola



Miglior attrice non protagonista in un film – Angela Bassett per Black Panther: Wakanda Forever



Miglior attore non protagonista in un film – Ke Huy Quan per Everything Everywhere All at Once



Miglior film straniero – Argentina, 1985



Miglior film d’animazione – Pinocchio di Guillermo del Toro

Miglior canzone originale – Naatu Naatu, Kala Bhairava, M. M. Keeravani, Rahul Sipligunj (RRR)



Miglior colonna sonora di un film – Alexandre Desplat per Pinocchio di Guillermo del Toro

A proposito del film di Spielberg, segnaliamo che anche per i critici di Sentieri del cinema è il miglior film dell’anno (qui le news completa).

