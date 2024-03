Dopo anni di lotta contro persone dedite a pedopornografia e a trafficanti di minori, l’agente speciale Usa Tim Ballard va in crisi per l’abbandono di un suo collega, e più ancora per le sue parole: va bene aver arrestato quasi 300 «predatori di bambini», ma quanti bambini abbiamo salvato? «Nessuno». Una frase che lo mette in crisi, ma al tempo stesso rafforza la sua convinzione nel cercare pericolose reti di criminali che rapiscono centinaia di bambini destinati a essere venduti e trasferiti in altre nazioni, dal Messico alla Colombia finché un suo superiore non gli dice non può più finanziare missioni così costose. Ma lui non può accontentarsi di risultati parziali. Anche perché è conquistato dal caso di un bambino messicano rapito con la sorella: Miguel riesce a tornare a casa, ma la sorella maggiore Rocío no. Per Ballard diventa un’ossessione, che lo spingerà a lavorare in proprio, con poche persone che lo aiutano, fino all’impenetrabile giungla in Colombia dove i guerriglieri antigovernativi dominano l’area – mantenendo in schiavitù decine di bambini da “commercializzare” o per usi personali– e dove non si addentra nemmeno l’esercito.

Nell’analizzare Sound of Freedom – Il canto della libertà molti commentatori cadono nel gioco, tutto americano (ma ahimé anche italiano), delle opposte tifoserie: per motivi extra cinematografici (le simpatie politiche di Ballard o del protagonista Jim Caviezel), il film è diventato un vessillo dei conservatori di destra; e chi lo detesta è quindi facilmente un progressista. Giudizi dati spesso senza aver visto il film o prima di vederlo. Noi ci siamo presi qualche giorno per poterlo vedere e ragionarci con calma, senza farci condizionare dalle circostanze che hanno trasformato un onesto thriller in un simbolo dei conservatori dopo che la Disney (produce Fox Searchlight, acquistata da qualche anno come tutta la 20th Century Fox dalla “casa di Topolino”) l’aveva messo in naftalina, per poi essere venduto alla casa indipendente Angel Studios, specializzata in prodotti religiosi, come la celebre serie The Chosen. Risultato: negli Usa nell’estate 2023 è stato un clamoroso successo al box office, tanto da farlo arrivare poi in tanti altri paesi.

Si tratta di una storia vera: Tim Ballard è ancora è attivo nella sua ricerca di criminali aguzzini di bambini, riuscendo a liberare altri bambini. Diretto da Alejandro Monteverde (suo il bel film Bella, sull’aborto), prodotto da Eduardo Verástegui che compare in un piccolo ruolo e che ha associato all’impresa come produttori associati artisti di Hollywood come Mel Gibson o attori entrati nel cast come Jim Caviezel e Mira Sorvino, Sound of Freedom è un onesto film d’azione con punte thriller, aggiungendo poi note umane drammatiche sulla crisi che l’agente vive nel non riuscire a salvare i bambini vittime delle reti criminali che riesce spesso a sgominare. Ma senza, appunto, riuscire a impedire l’espatrio di bambini destinati agli squallidi “sollazzi” di uomini laidi e viscidi, come sono squallide e inquietanti anche le seduzioni di chi li attira con false promesse (come la donna che organizza shooting fotografici e provini) per farli rapire e finire in gironi infernali su questa terra, con gabbie e recinti davvero “bestiali”, separandoli per sempre dalla propria famiglia.

Il merito maggiore del film è far soffermare gli spettatori su un problema di cui si parla poco e che ha dimensioni sconosciute (sarebbero migliaia i bambini che spariscono ogni anno solo in Italia, e milioni nel mondo). Lo fa da un lato decidendo di non mostrare, per fortuna, le violenze di cui racconta ma solo accennarle e di concentrare il massimo dell’attenzione sul protagonista (un ottimo Jim Caviezel, sobrio e trattenuto, alla sua prova più importante dopo La passione di Cristo) sui suoi turbamenti e sulle sue azioni, ma anche sul bel personaggio del “Vampiro” (il caratterista Bill Camp, con la sua consueta classe), un disperato che ha trovato in queste difficili ricerche una forma di redenzione; dall’altro facendo leva su uno stile molto semplice, forse più adatto alla televisione che al cinema, con piccoli trucchi di luce e di musiche per enfatizzare in modo un po’ facile l’emozione e con dialoghi rarefatti e didascalici: si ripete che «i figli di Dio non sono in vendita», ci si chiede spesso «cosa faresti se fosse tua figlia?» di fronte a domande sulla possibilità di andare avanti nelle ricerche e con quali modalità. E la soluzione finale che porta il protagonista ad affrontare una “mission impossible” e a risolverla con fin troppo facilità sfida la celebre sospensione dell’incredulità. Mentre uno dei detagli che inteneriscono di più è una medaglietta che porta l’effigie del santo con il nome dell’agente, san Timoteo.

Sicuramente, al di là di polemiche un po’ strumentali (non c’è alcun accenno alla politica) e dell’uso che i singoli artisti coinvolti nel film ne stanno facendo (Caviezel molto schierato anche politicamente, Monteverde con un basso profilo), in questi casi l’importanza dell’argomento condiziona un po’ il giudizio. Quindi, al netto di una forma non sempre convincente – su cui non si soffermeranno alcuni e che farà alzare il sopracciglio ad altri – il film merita comunque una visione.

Antonio Autieri

Clicca qui per rimanere aggiornato sulle nuove uscite al cinema

Clicca qui per iscriverti alla newsletter di Sentieri del cinema

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=yrQBKQ02P9s&t=4s