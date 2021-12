Buone notizie per Paolo Sorrentino anche in vista degli Oscar. Il suo È stata la mano di Dio è stato inserito nella cinquina dei migliori film non in lingua inglese dei Golden Globes. Dovrà affrontare una concorrenza molto agguerrita composta da Madres paralelas, Drive my Car, A Hero e Scompartimento n.6.

I film più nominati sono risultati Belfast di Kenneth Branagh e Il potere del cane di Jane Campion con sette candidature ciascuno tra cui miglior film drammatico e miglior regista.

La cerimonia di premiazione si terrà il prossimo 9 gennaio ma per i Golden Globes, organizzati dalla Hollywood Foreign Press Association e arrivati alla 78ª edizione, questa è una fase storica molto difficile dopo le accuse di razzismo e corruzione piovute sull’associazione nei mesi scorsi e che hanno portato molti divi e network televisivi a boicottare il premio. Di seguito tutte le candidature:

Film

Miglior film drammatico:

Belfast

Coda

Dune

Re Riccardo

Il potere del cane

Miglior commedia o musical:

Cyrano

Don’t Look Up

Licorice Pizza

Tick Tick Boom

West Side Story

Miglior regista:

Kenneth Branagh, Belfast

Jane Campion, Il potere del cane

Maggie Gyllenhaal, The Lost Daughter

Steven Spielberg, West Side Story

Denis Villeneuve, Dune

Miglior sceneggiatura:

Paul Thomas Anderson, Licorice Pizza

Kenneth Branagh, Belfast

Jane Campion, Il potere del cane

Adam McKay, Don’t Look Up

Aaron Sorkin, Being the Ricardos

Miglior attore film drammatico:

Mahershala Ali, Swan Song

Javier Bardem, Being the Ricardos

Benedict Cumberbatch, Il potere del cane

Will Smith, King Richard

Denzel Washington, The Tragedy of Macbeth

Miglior attrice film drammatico:

Jessica Chastain, The Eyes of Tammy Faye

Olivia Colman, The Lost Daughter

Nicole Kidman, Being the Ricardos

Lady Gaga, House of Gucci

Kristen Stewart, Spencer

Miglior attore film commedia o musical:

Leonardo DiCaprio, Don’t Look Up

Peter Dinklage, Cyrano

Andrew Garfield, Tick Tick Boom

Cooper Hoffman, Licorice Pizza

Anthony Ramos, In the Heights

Miglior attrice film commedia o musical:

Marion Cotillard, Annette

Alana Haim, Licorice Pizza

Jennifer Lawrence, Don’t Look Up

Emma Stone, Cruella

Rachel Zegler, West Side Story

Miglior attore non protagonista:

Ben Affleck, The Tender Bar

Jamie Dornan, Belfast

Ciaran Hinds, Belfast

Troy Kotsur, CODA

Kodi Smit-McPhee, Il potere del cane

Migliore attrice non protagonista:

Caitriona Balfe, Belfast

Ariana Debose, West Side Story

Kirsten Dunst, Il potere del cane

Aunjanue Ellis, King Richard

Ruth Negga, Passing

Migliore colonna sonora originale:

Alexandre Desplat, The French Dispatch

Germaine Franco, Encanto

Jonny Greenwood, Il potere del cane

Alberto Iglesias, Madres Paralelas

Hans Zimmer, Dune

Migliore canzone originale:

“Be Alive”, King Richard

“Dos Orguitos”, Encanto

“Down to Joy”, Belfast

“Here I Am”, Respect

“No Time to Die”, No Time to Die

Miglior film d’animazione:

Encanto

Flee

Luca

My Sunny Maad

Raya and the Last Dragon

Miglior film non in lingua inglese:

Drive my Car

È stata la mano di Dio

A Hero

Madres paralelas

Scompartimento n. 6

