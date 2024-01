In Smoke Sauna un gruppo di donne estoni condivide la narrazione delle esperienze più intime, gioiose o drammatiche della vita e nello scorrere delle ore instaura un profondo senso di vicinanza. Grazie ad un forte senso di comunità, le protagoniste del film si spogliano non solo fisicamente ma soprattutto psicologicamente e riacquistano la consapevolezza della loro forza femminile.

Negli ultimi anni il cinema ha più volte proposto film diretti da donne che hanno focalizzato lo sguardo sul mondo femminile, la sua condizione e le sue rivendicazioni. Gli esempi più recenti, pur molto diversi uno dall’altro, sono stati Barbie e C’è ancora domani. In questo filone si inserisce a pieno titolo Smoke Suna – I segreti della sorellanza, il documentario assolutamente originale della regista estone Anna Hints. Il punto di partenza è appunto la “pratica della sauna a vapore della regione Vana-Võromaa (Estonia del sud); una tradizione che va al di là del benessere fisico e connette la famiglia e gli amici nel ripulire insieme corpi e anime, all’interno di un luogo condiviso di pace e autocoscienza”, si legge nella presentazione del docufilm.

Nel lavoro di Anna Hints il rito della sauna diventa appunto l’occasione per far raccontare alle donne protagoniste, riprese per un anno, le loro vite, le gioie, i dolori ma anche i momenti lieti. Dai ricordi dell’infanzia, dai confronti e conflitti con genitori di altre generazioni e mentalità, si passa a narrare del rapporto con le proprie figlie, della propria identità sessuale, dei propri sogni e anche delle violenze subite. Smoke Sauna non è un lavoro di facile impatto per lo spettatore, anzi. A parte poche scene all’aperto – quelle di bangi nelle acque gelide di un lago – tutto si svolge nella penombra della sauna dove le protagoniste, ovviamente tutte nude, parlano, si ascoltano, si massaggiano, si prendono cura una dell’altra. In una parola, si sostengono. E’ anche così che si dà corpo al tema della “sorellanza”, come viene riportato in una frase del documentario: “Non esiste storia troppo imbarazzante, non esiste fardello troppo pesante da portare con te quando decidi di condividerli con la tua sorellanza…”. Un film antiretorico e senza facili slogan o rivendicazioni ma che richiede molto impegno allo spettatore, con il rischio di non coinvolgerlo nel racconto. Presentato al Sundance Film Festival 2023, Smoke Sauna è stato premiato per la miglior regia di un documentario; premiato anche agli European Film Award come miglior documentario.

Stefano Radice

