Dal regista de “Le invisibili”, una simpatica commedia francese con protagonisti François Cluzet, il Philippe di Quasi amici e la brava Audrey Lamy nei panni di Cathy, sous chef in un locale alla moda, che abbandona il suo impiego perché si oppone per orgoglio alla propria titolare. Costretta quindi a cercarsi un nuovo impiego, inizialmente la sua disoccupazione sembra essere l’occasione adatta per aprire un proprio locale, ma dopo aver provato invano, su segnalazione dell’amica Fatou, Cathy s’imbatte in una proposta di lavoro particolare: cucinare in un centro di accoglienza per immigrati minorenni in attesa di permesso di soggiorno. Seppur delusa e contrariata, Cathy si rifiuta di accontentarsi e preparare i pasti per la comunità usando prodotti preconfezionati, ma inizia a cucinare piatti prelibati coinvolgendo gli ospiti della comunità, soprattutto il piccolo Gasgas, mascotte del gruppo. Lasciandosi coinvolgere sempre di più dal suo ruolo di insegnante, scopre anche le storie e il destino dei ragazzi della comunità: trovare un impiego entro la maggiore età o essere espulsi dal paese. Film adatto a tutti, con una scrittura sicuramente non eccezionale, che riflette in modo leggero sui problemi dell’immigrazione e dell’integrazione, ma che alla fine risulta piacevole grazie all’interpretazione dei due protagonisti e dei ragazzi del centro.

Luca Cova

Clicca qui per rimanere aggiornato sulle nuove uscite al cinema

Clicca qui per iscriverti alla newsletter di Sentieri del cinema

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Youtube