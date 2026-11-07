In un mondo in cui la presenza dell’Intelligenza Artificiale anche nel cinema è diventata prepotente, vedere le impronte digitali di una artista impresse nella plastilina di cui è fatto il personaggio di un film in stop motion è pura poesia. Sin dall’uscita di Galline in fuga più di 25 anni fa lo studio Aardman è rimasto fedele a se stesso continuando a produrre piccole perle del cinema di animazione. Particolarmente pregevole e fortunata è la serie che racconta le avventure di Shaun the sheep, protagonista già di due lungometraggi: Shaun the sheep – vita da pecora del 2015 e Farmageddon del 2019 davvero stupendi e il terzo capitolo di questa serie non fa eccezione.

In questo nuovo film Shaun e le pecore della fattoria stanno coltivando delle meravigliose zucche da intagliare per Halloween, ma il fattore distrugge il campo accidentalmente. Mancano pochi giorni alla festa e per rimediare la geniale pecora si inventa una formula chimica per far ricrescere le zucche in tutta fretta, solo che qualcosa va storto e a pagarne le conseguenze sarà il povero fattore.

Il film è realizzato egregiamente con modelli in plastilina e tutto è animato attraverso la tecnica dello stop motion. Perfino gli effetti visivi come le gocce d’acqua, gli schizzi di fango o i piccoli dettagli dei movimenti, sono ottenuti attraverso un paziente lavoro artigianale. Ogni fotogramma è il risultato di un intervento manuale, di un gesto minuscolo che da vita ad un mondo meraviglioso, dettagliato e coloratissimo.

Diretto da Matthew Walker e Steve Cox il film è un omaggio al cinema muto e alla comicità slapstick: tutte le gag sono essenzialmente fisiche e la risata scaturisce per il movimento goffo, per la gestualità e per il ritmo della messa in scena. Non servono battute fulminanti né dialoghi elaborati, a Shaun e ai suoi amici basata la presenza scenica. Se questa sua caratteristica rende il film adattassimo anche ai più, il pubblico adulto sarà conquistato dal ritmo del film, dai temi e dalle numerose citazioni.

La pellicola affronta, con ironia, il tema dell’uso costante dei mass media e della presenza sempre più ingombrante dei cellulari. I canonici torce e forconi con cui si dà la caccia al mostro sono stati sostituiti da succedanei gonfiabili e dagli schermi luminosi degli smartphone. L’avventura di Shaun si trasforma inoltre in un divertito viaggio nella storia del cinema horror: un gioco cinefilo disseminato di citazioni, omaggi ed easter egg.

Shaun, vita da pecora: Operazione Z.U.C.C.A è un film adatto a tutti, esilarante e intelligente; capace di intrattenere i più piccoli ma di accattivare anche gli adulti grazie alla sua irresistibile ironia e alla piacevolezza estetica. Quindi ribadisco che in un mondo in cui si sospetta che la bellezza estetica sia il prodotto di un computer, vedere ancora qualcosa di bello fabbricato da mani umane, penso che sia pura poesia capace di incantare ancora tutti.

Luca Cova

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