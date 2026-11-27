Il festival di Torino continua con grande successo di pubblico, con sale sempre piene di spettatori a tutte le ore (una consolazione per chi ama il cinema) e autori che al termine delle proiezioni si fermano in sala per rispondere alle domande dei presenti. Presentiamo ancora due film, uno in concorso e uno fuori concorso, che speriamo di vedere presto anche sugli schermi delle altre città d’Italia

The End of It (fuori concorso)

Il film della spagnola Maria Martinez Bayona (presentato a Cannes 2026) ci porta nel futuro che sognano tutti gli uomini ricchi e potenti: sfidare la morte. La bella Claire (Rebecca Hall), artista multiforme (una sorta di Marina Abramovich, come lei dedita alle performances) festeggia i suoi 250 anni di vita, circondata da amici e dal marito (Gael García Bernal). Non una delle sue ossa è quella originale, il sangue le viene depurato ogni notte da un’apposita macchina portatile. A provvedere alle esigenze di tutti i giorni c’è un’androide che la segue costantemente. Ma 250 anni possono essere insopportabili anche se ti mantieni sempre nello splendore dei 40, e hai tutto quel che si può materialmente desiderare. Così, al termine della festa, Claire annuncia a tutti che da lì a due settimane la farà finita. Appena si sparge la notizia arriva anche la figlia (Noomi Rapace) che da cinquant’anni non si faceva viva, pronta ad ergersi a tutela delle sue opere. Col suo annuncio, Claire ha rotto un incantesimo, svelando quanto fossero artefatti i rapporti, dai più intimi fino a quelli col mondo dell’arte, costringendo tutti, a partire da sé stessa, a fare i conti con la mortalità. Collocato tutto in splendidi panorami, The End of It (nella foto) ha degli spunti interessanti, che forse meritavano più approfondimento.

The Fertilizer Home (in concorso)

In un villaggio di campagna della Corea del Sud, una sorta di maledizione spinge la gente ad uccider i propri familiari, convinti che siano posseduti. La titolare della locale fabbrica di fertilizzanti (donna seria e rispettata), è accusata dalla sorella gemella (che si atteggia a sciamana), di essere la responsabile del sortilegio che colpisce la comunità. Man mano che la storia (e gli omicidi) continuano, la “maledizione” si mescola a pratiche illecite della fabbrica, che potrebbero aver causato un avvelenamento collettivo. Come molti film coreani, anche questo della regista Jeong Hyo-Jung mescola, horror, mistero e legami familiari ossessivi e malsani, dando l’idea che sia impossibile liberarsi da supertizioni e pratiche stregonesche ancestrali.

Beppe Musicco

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