Cogliamo l’occasione della calda accoglienza che le autorità torinesi, i dirigenti del festival e tutto il pubblico hanno tributato a John Travolta (che ovviamente si è profuso in dimostrazioni d’affetto per il paese di origine dei suoi avi), per parlare dei due film fuori concorso che lo vedono protagonista. Uno come regista e l’altro come interprete.

Ci riferiamo a Volo notturno per Los Angeles (Propeller: One-Way Night Coach) e Novembre 1963 (nella foto) per la regia di Roland Joffé. Il primo film, presentato anche al Festival di Cannes e realizzato per la piattaforma Apple+ deriva direttamente da un libro scritto da Travolta stesso, in cui ha messo tutto il fascino che ha sempre provato per il volo e l’aviazione (l’attore possiede un jet di linea che pilota personalmente, collocato su una pista direttamente collegata alla sua villa californiana). La storia è quella del piccolo Jeff, appassionato di aerei, e di sua madre, con cui affronta un viaggio di sola andata da New York verso Hollywood (alla donna – attrice – è stata prospettata una carriera nel cinema). Dato che il film è ambientato negli anni 60, la coppia viaggia su di un quadrimotore a elica che compie il viaggio da una costa all’altra del paese con numerose tappe intermedie. Ogni spezzone sarà motivo di incontri differenti e nuove scoperte nell’allora fantastico mondo dei viaggi aerei. La passione di Travolta emerge sicuramente nel corso del film; fa un po’ più di fatica ad arrivare fino a noi. Si parla molto e con molte ripetizioni; il periodo magico per i viaggi in aereo di quegli anni meriterebbe più scene evocative (la colonna sonora di musica jazz del tempo già è di grande aiuto), che non solo le inquadrature delle poltrone di prima classe e della turistica. Una simpatica “operazione nostalgia” adatta a una serata su divano.

Di tutt’altro tono, ovviamente, Novembre 1963, il film sulle 48 ore che precedettero e succedettero all’omicidio del Presidente Kennedy a Dallas (nei cinema dal 3 dicembre). Il film parte dalla teoria che la Chicago Outfit, il ramo della mafia guidato dalla famiglia Giancana, avesse deciso di dare una lezione ai Kennedy. Dopo aver promesso al padre Joseph tutto l’appoggio ed essersi spesi per l’elezione di John alla presidenza USA, i mafiosi si sarebbero sentiti traditi dalla lotta al crimine dell’altro figlio, Robert, Procuratore Generale. John Travolta, Robert Carlyle e Dermot Mulroney interpretano la squadra incaricata di indirizzare e tenere sotto controllo Lee Oswald, l’esecutore materiale dell’omicidio, ma numerosi retroscena che compaiono nel film mostrano come le ipotesi sull’assassinio Kennedy siano ancora molte e tutt’altro che chiarite. L’inglese Roland Joffé è regista di grande esperienza, e la fotografia e le scene rendono perfettamente l’atmosfera dei tempi. Di certo la verità su quei giorni non si saprà mai con certezza, ma la ricostruzione di Novembre 1963 merita sicuramente attenzione.

Beppe Musicco

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