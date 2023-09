7 settembre

Mentre si avvicina la fine della 80ma Mostra del cinema di Venezia (dal 30 agosto al 9 settembre 2023), arrivano altri film importanti e le relative recensioni dei nostri inviati.

Pietro Castellitto porta in concorso alla Mostra la sua opera seconda (dopo I predatori, tre anni fa nella sezione Orizzonti, dove aveva vinto per la migliore sceneggiatura) e torna a raccontare un ambiente che conosce bene, quello di famiglie privilegiate di Roma Nord, che spendono il tempo tra circoli di tennis, feste notturne, ristoranti e riunioni familiari in lussuose magioni. Enea (lo stesso Castellitto), è il rampollo di una di queste, ma al lamento e ai rimorsi della generazione precedente sostituisce un vitalismo amorale che vede nell’affermazione di se stessi l’unica via, forse per una qualche forma di felicità.

Con l’amico Valentino (Giorgio Quarzo Guarascio) gestisce senza tanti scrupoli, oltre a un ristorante di sushi, un lucroso commercio di droga, senza che se ne accorgano gli ignari genitori (madre svampita che si dedica a meditazione e yoga, padre psicologo dell’infanzia interpretato da Sergio Castellitto). Poi apparentemente il colpo della vita: 300 chili di coca da smerciare e venti milioni di euro. Ma la malavita vera interviene, la gente comincia a morire e Enea inizia a pensare che la felicità possa stare da un’altra parte…

Se Castellitto junior qui si conferma come regista dalla mano sicura anche nella direzione degli attori e della scena (sicuramente il film ha goduto di un ottimo budget per gli standard italiani), è il film nel suo complesso a lasciare poco convinti. Se è bene parlare di quel che si conosce (Castellitto a Roma Nord ci è cresciuto e scatenò polemiche in una famigerata intervista in cui la paragonò al Vietnam), qui però ci si chiede che cosa esattamente il regista voglia dirci e per quale pubblico lo abbia fatto. Al di là dei molti dialoghi sentenziosi (che ogni tanto sembrano voler fare il verso a Tarantino e altre volte si perdono in un tono filosofico che non si è mai sicuri se debba essere preso sul serio), l’apologo di Enea – dobbiamo trarre forse qualche deduzione da questa scelta di nome così altisonante – non riesce a trasmettere davvero un senso e gli altri personaggi attorno a lui sembrano costruiti più con il gusto dello strano e del grottesco (specie Valentino, a cui viene riservato un finale quanto meno discutibile) che con un percorso vero.

Oltre al padre Sergio, da segnalare nel cast anche Benedetta Porcaroli e Cesare Castellitto, fratello minore del regista, che interpreta proprio suo fratello: la relazione tra i due è una delle cose belle del film e sarebbe piaciuto vederla approfondita di più. Sarà per la prossima volta, che certo ci sarà per il golden boy del cinema italiano. (Laura Cotta Ramosino)

***

Altro film italiano in concorso – quest’anno complessivamente sono ben sei – è Lubo, diretto da Giorgio Diritti. Lubo (Franz Rogowski) è un giovane gitano svizzero, che gira negli anni 30 per il Canton Grigioni con uno spettacolo di strada in cui si veste da orso, suona e balla, con l’ausilio della moglie, dei tre figli piccoli e dei parenti. Un giorno viene fermato da una coppia di gendarmi che gli comunicano che è stato mobilitato e che dovrà svolgere il servizio militare in una zona di confine. Ma mentre è in servizio viene a sapere da un nipote che gli sono stati tolti i figli, in quanto considerato un genitore inadatto come nomade, e che sua moglie, mentre si opponeva, è stata uccisa. Lubo si accorda con quello che pensa essere un contrabbandiere per disertare, ma poi lo uccide e prende la sua identità e i suoi averi per cercare i suoi figli, dispersi in ignoti istituti.

La vera storia del prelievo dei bambini alle famiglie Jenisch (gitani) è un capitolo molto triste della recente storia elvetica, figlio dell’idea di costruire una società che elimini i problemi derivanti da comportamenti non conformi. Se nello stesso periodo la Germania di Hitler pianificava lo sterminio degli zingari con gli ebrei, in altre società democratiche (come il Canada, l’Australia, o appunto la Svizzera) si procedeva all’assimilazione degli indigeni o dei nomadi provocando in altri modi l’estinzione: strappando i figli ai genitori per “educarli” in istituti o in famiglie affidatarie. Molto più prosaicamente, facendoli divenire dei piccoli schiavi per lavori umili e sottopagati, o cedendoli a famiglie che ne avrebbero fatto personale di servizio. Quelli che si ribellavano e cercavano di fuggire per tornare ai loro nuclei originali venivano rinchiusi in prigione o in istituti psichiatrici. Molti persero la vita in questi tentativi o si suicidarono.

Giorgio Diritti (Il vento fa il suo giro, L’uomo che verrà) mostra uno sguardo appassionato alla vicenda di Lubo e ai suoi tentativi di fare breccia in un sistema che disperdeva i fratellini e negava qualsiasi informazione a chi ne facesse richiesta. Il protagonista vive sotto una diversa identità, si costruisce una posizione sociale, ma i suoi tentativi (legali e non) sono condannati all’insuccesso, mentre la macchina della legge si avvicinerà passo passo alla sua falsa identità. Nonostante il merito morale dell’opera, il film (che dura più di tre ore), è spesso lento e faticoso, e l’impegno di Rogowski a volte è poco aiutato da una narrazione che si sofferma su particolari poco significativi che appesantiscono la storia. Se l’uscita nelle sale consiglierà di ridurlo a una durata più consona, di certo il film ne gioverà anche come numero di spettatori. (Beppe Musicco)

***

In concorso è passato anche Origin di Ava DuVernay, ispirato alla vita e all’opera della scrittrice americana premio Pulitzer Isabel Wilkerson. La DuVernay ha già altrove esplorato temi legati al razzismo e alla discriminazione sul grande e piccolo schermo: suoi sono Selma, il film del 2014 dedicato alla grande marcia organizzata da Martin Luther King per il diritto al voto dei neri, ma anche la serie Netflix When they see us, ispirata a un caso di cronaca che vedeva coinvolti cinque giovani afroamericani accusati ingiustamente di un crimine.

Anche qui il punto di partenza della storia è un caso di cronaca: un giovane nero che camminava in un quartiere di bianchi viene brutalmente assassinato da un cittadino di etnia ispanica che aveva visto in lui un potenziale criminale. A raccontare questa storia alla scrittrice Isabel Wilkerson (Aunjanue Ellis-Taylor) è un amico che vuole convincerla a commentare gli eventi con un articolo. Ma Isabel, desiderosa di dedicarsi alla famiglia e infastidita dalle semplificazioni che eventi come quello suggeriscono, preferirebbe passare la mano. Saranno alcuni dolorosi eventi familiari (le muoiono l’amato marito – bianco, lo interpreta Jon Bernthal – e la madre) e l’incalzare dell’attualità a spingerla ad affrontare la cosa in uno studio comprensivo che cerca di collegare fenomeni apparentemente lontani come la segregazione americana, l’Olocausto degli ebrei nella Germania nazista e la segregazione dei dalit in India sotto il concetto di casta.

Il film mescola elementi di forte melodramma nel racconto del privato di Isabel con un approccio documentaristico e spesso un po’ didascalico nell’esplorazione del concetto di casta e di come Isabel lo sceglie per sostituire il semplice razzismo come chiave dell’oppressione universale. Lo spettatore europeo non può che rimanere perplesso e talvolta infastidito di fronte alla naiveté tutta americana con cui vengono approcciati eventi storici ponderosi come lo sterminio degli ebrei a cui studiosi e istituzioni hanno dedicato studi e approfondimenti e vengono qui “scoperti” e “rivelati” come fossero dei misteri.

Resta l’impressione di un film di forte impegno civile ma certamente non indimenticabile dal punto di vista artistico e che preme fin troppo il pedale (con la scrittura, la regia e il commento musicale) per condurre il pubblico dove vorrebbe. (Laura Cotta Ramosino)

***

Fuori concorso è invece passato un film dal titolo curioso: Daaaaaalì! Scritto e diretto da Quentin Dupieux (Mandibules – Due uomini e una mosca), il film è un’opera godibilissima e perfettamente in linea con il carattere di Salvador Dalì, inventore del Surrealismo. Una giovane e inesperta giornalista (Anaïs Demoustier) propone al suo produttore (Romain Duris) di intervistare Salvador Dalì (Jonathan Cohen), che comincia subito a negarsi, pretendere trattamenti assurdi, divagare di continuo. Come del resto divaga tutto il film, che assume il ruolo di un racconto dell’assurdo, con l’artista che percorre un corridoio dell’albergo senza mai arrivare alla camera, alla cena con il giardiniere ascolta il racconto di un prete che ha sognato di essere ucciso da un cow-boy, non dipinge quadri che vengono messi all’asta come suoi, rivive continuamente situazioni nelle quali diventa vecchio, giovane, grasso o addirittura un estraneo. Il tutto condito da discorsi esilaranti nel suo francese spagnoleggiante per affermare la propria supremazia artistica in ogni campo. Nonostante sembri non avere né capo né coda, Daaaaaalì! (che dura solo 77 minuti) è un film spassoso e ben interpretato da un Cohen che si diverte a enfatizzare la personalità “larger than life” – come dicono gli americani – e l’ego dell’artista, mentre la Demoustier è sempre più in imbarazzo di fronte a comportamenti inspiegabili (ma solo per chi non è un artista come Dalì).

(Beppe Musicco)

Nella foto: Un’immagine del film Enea con Cesare Castellitto, Benedetta Porcaroli e Pietro Castellitto, che ne è anche regista

