All’80ma edizione della Mostra del cinema di Venezia (dal 30 agosto al 9 settembre 2023) sono passati film di grandi e attesi registi, in corsa per il Leone d’oro e gli altri premi.

Adam Driver è Enzo Ferrari nel film di Michael Mann in concorso, che a più di ottant’anni dimostra di sapere ancora molto bene come girare le scene di azione. Perché Ferrari, ambientato nel 1957, individua alcuni momenti critici nella vita privata e pubblica del fondatore della casa sportiva automobilistica più nota al mondo: il rapporto con la moglie Lina (Penelope Cruz) è in profonda crisi, Ferrari ha avuto un figlio (che tiene nascosto) da un’altra donna, la concorrenza della Maserati è fortissima, i conti della casa automobilistica sono al minimo… Solo una vittoria alla Mille Miglia potrebbe dare nuovo vigore alle vendite e alla ricerca di capitali freschi. Driver, nonostante il fisico molto più atletico di quello del Commendatore rappresenta, non senza qualche difficoltà (specie nella rappresentazione delle dinamiche familiari), un uomo dal carattere non facile, ma dalla incrollabile determinazione. Tra volate e sorpassi al limite, le i piloti delle Ferrari iscritte alla Mille Miglia corrono per la vittoria, personale e di un uomo che ha scommesso tutto quello che aveva sulla certezza di essere il migliore. Una bella ricostruzione di un periodo in cui la vita stessa dei piloti passava in secondo piano rispetto all’importanza di arrivare primi. (Beppe Musicco)

In El Conde il regista cileno Pablo Larraín parte da uno spunto fantasioso ma interessante, immaginando che Augusto Pinochet, il dittatore che ha governato con la paura il Cile dopo un colpo di stato militare (e che, appunto, si faceva chiamare “il Conte”), fosse in realtà un vampiro nato prima della Rivoluzione Francese, ma che ha continuato a succhiare sangue e nutrirsi di cuori strappati ai corpi, per duecento anni. Girato in bianco e e nero, con la voce narrante di una donna inglese, il film si barcamena tra la fantapolitica e l’horror, con scene girate nel rifugio del vecchio dittatore su un’isola spazzata dal vento dove vive in compagnia di un maggiordomo crudele e fanatico, mentre i suoi figli vorrebbero che morisse per ereditare i soldi e i titoli accumulati illegalmente durante la sua vita. Purtroppo o spunto lascia presto spazio alla noia della vicenda, che continua a ripetere le stesse scene vampiresche che vanno a coinvolgere presto la moglie, il maggiordomo e una suora inviata con lo scopo di cacciare il demone che alberga nel Conte. Dall’autore di film interessanti e coinvolgenti come No-i giorni dell’arcobaleno o Neruda, una grande delusione. (Beppe Musicco)

Francamente, anche da Saverio Costanzo, regista di La solitudine dei numeri primi e Hungry Hearts, era lecito aspettarsi di meglio, specie con un cast che comprende Willem Dafoe, Lily James e Alba Rohrwacher. In Finalmente l’alba siamo negli nni 50 a Roma: la giovane Mimosa (Rebecca Antonaci) accompagna la sorella a Cinecittà, dove cercano comparse per un film in costume ambientato nell’antico Egitto. Ma Mimosa viene notata da Josephine Esperanto, l’attrice americana che interpreta la Faraona (Lily James), che la vuole in costume di fronte a lei nelle ultime scene del film. Al momento di tornare a casa, alla ragazza viene offerto un passaggio proprio dalla Esperanto, che è in auto col protagonista (Joe Keely) e Rufus Priori (Dafoe), un gallerista americano che da tempo vive a Roma. Inizia una notte di festa, nella quale la giovane incontra personaggi famosi, ma anche ambigui o loschi, che le faranno scoprire l’altra faccia del cinema che lei conosceva solo attraverso le riviste. Il richiamo che viene subito in mente a chi guarda Finalmente l’alba è La dolce vita di Fellini. Ma qui tutto è artefatto e poco credibile: dalla scelta del cast alle interpretazioni, dai dialoghi alla fotografia si ha l’impressione di vedere un lavoro dalla sceneggiatura raffazzonata e senza un’anima. Gli attori americani (Defoe escluso) più che altro con smorfie e una recitazione sforzata, gli italiani, al solito, fanno le belle statuine. (Beppe Musicco)

Potente film storico-biografico dal regista danese Nikolaj Arcel, Bastarden racconta la storia dello squattrinato capitano Ludvig Kahlen, pensionato di guerra che decide di partire alla conquista delle aspre e desolate lande danesi con un obiettivo apparentemente impossibile: costruire una colonia in nome del Re, combattendo contro una terra difficile da coltivare e contro i latifondisti assetati di potere e denaro.

Commovente e appassionato, il film di Arcel trova il suo fuoco nel volto di Mads Mikkelsen, azzeccato interprete di un capitano eticamente inappuntabile e pronto a tutto pur di difendere giustizia e libertà; alti ideali e complesse stratificazioni dei personaggi animano la sceneggiatura del film, arricchita dalle belle ambientazioni naturali, dalle ottime interpretazione del cast collaterale (una su tutte la bravissima Amanda Collin) e da una ricostruzione storico-politica estremamente efficace. (Letizia Cilea)

Nel concorso principale la più grande sorpresa arriva dall’insospettabile Luc Besson, che con il suo Dogman si aggiudica decisamente il titolo di migliore opera vista in concorso finora. Un uomo dal passato travagliato vive da outsider, alla ricerca di un posto nel mondo per sé e per i suoi cani, fedeli e leali compagni di tutta una vita. Quando le cose prendono una piega inaspettata e violenta, l’uomo decide di raccontare la sua storia alla psichiatra incaricata del suo caso.

Opera ispirata a terribili fatti realmente accaduti in Francia, Dogman è film di spessore dalle tinte thriller-horror, con ottimi ritmi narrativi e bellissime interpretazioni, con particolare nota di merito a un Caleb Landry Jones, qui nei panni del protagonista, in una delle performance più ispirate della sua carriera. Oltre a mettere in scena con grande ordine e maestria una squadra di cani dal numero non indifferente, il film di Besson ha il pregio dei racconti ben fatti e messi in scena ancora meglio, senza sbavature, pretese di intellettualismo forzato e tanta, tanta passione per il cinema fatto con cura e passione. Caratteristiche preziose, rare da trovare nelle opere viste in concorso fino ad ora… (Letizia Cilea)

Nella foto: Caleb Landry Jones in Dogman di Luc Besson

