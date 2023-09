5 settembre

Superato il giro di boa di metà festival, continuano ad arrivare nuovi film importanti dalla 80ma Mostra del cinema di Venezia (dal 30 agosto al 9 settembre 2023). E anche recensioni dai nostri inviati.

Gary Johnson è un falso sicario professionista che in realtà lavora sotto copertura per la polizia: fa arrestare tutti i potenziali clienti che si rivolgono a lui e quando non è impegnato in travestimenti e trucchi lavora come insegnante di filosofia al college. Quando una donna disperata a causa del marito violento lo contatta, Gary decide di non consegnarla alle autorità, dando il via a una serie di sfortunati eventi che sconvolgeranno la sua vita…

Richard Linklater approda al Lido di Venezia nella sezione Fuori concorso con Hitman, un bellissimo action-comedy fatto di puro intrattenimento e sottilissima ironia: narrativamente impeccabile, scritto con gran cura e ancor meglio interpretato, Hitman ruota intorno al gioco di ruoli dei suoi protagonisti, portando in scena temi cinematograficamente efficaci come il continuo rimbalzo tra vero e falso, la maschera e la scoperta della propria identità, il tutto condito con una buona dose di azione, irresistibili sipari comici e battute serrate costellate di geniali giochi di parole. L’accoppiata Glen Powell–Adria Arjona riempie poi lo schermo con una chimica irresistibile, arricchendo il racconto e trasformando il film in una vera chicca.

Woody Allen ha 88 anni, in patria è considerato un’intoccabile (nel senso che se ti avvicini sei contaminato), i suoi film ormai circolano solo in Europa, e negli ultimi dieci anni tutti i suoi titoli sono ampiamente dimenticabili. Resta il fatto che Allen è un regista e scrittore geniale, che alcuni suoi titoli suscitano commozione e stupore anche a decenni di distanza, alcune sue battute sono tra le più fulminanti che siano state scritte. Per questo consentite la sorpresa dello scoprire che Coupe de Chance (in italiano, “Colpo di fortuna”), presentato a Venezia fuori concorso, inverte piacevolmente la tendenza.

Ambientato a Parigi e girato in francese, il film è la storia di Fanny (Lou de Laâge), che ai tempi del liceo che frequentava a New York era una bohémien curiosa di nuove esperienze e avventure. Ora è sposata con l’odioso Jean (Melvil Poupaud), un milionario che si è fatto da sé la cui passione principale è il plastico ferroviario che occupa un’intera stanza della loro sontuosa casa. Fanny trascorre il suo tempo in eleganti sale d’asta, partecipa a ricevimenti, cocktail o alla caccia del cervo nel bucolico ritiro da fine settimana della coppia. Ora, grazie all’incontro con Alain (Niels Schneider), ex compagno di studi e ora suo amante, Fanny si riconnette con un lato diverso e romantico di Parigi; inizia a curiosare nelle librerie di seconda mano, a passeggiare nei parchi cittadini tra le foglie cadute e a pranzare con un panino sulle panchine. Inevitabilmente però, la fortuna non è dalla parte dei due amanti. Ferocemente insospettito, Jean ha già assunto un detective privato per rintracciare sua moglie in giro per la città, ed è a questo punto che il malinconico Coup de Chance si prepara a saltare le tappe per intraprendere una pista diversa e molto più oscura.

Le prestazioni degli interpreti sono solide e credibili, e sostengono più che bene una storia che al tempo stesso è divertente e triste, energica e tenera; un dramma autunnale che gioca tra la luce della città e le foglie ingiallite dei boschi. E il finale ambientato in una scena di caccia ricorda anche una storiella molto nota che Allen raccontava ai tempi in cui era uno stand-up comedian. Non sappiamo se si può parlare di una “rinascita” (a 88 anni sarebbe quanto meno fuori posto), ma di certo non è un triste crepuscolo. (Beppe Musicco)

A metà dei campionati mondiali di Judo, la judoista iraniana Leila e la sua allenatrice Maryam ricevono un ultimatum da parte della Repubblica Islamica, che ordina a Leila di fingere un infortunio e perdere per evitare di scontrarsi in combattimento con la rivale israeliana, papabile finalista del campionato insieme a lei.

Presentato nella sezione Orizzonti (ma avrebbe meritato il concorso), Tatami è un’opera preziosa non soltanto per il suo intrinseco valore artistico, ma anche perché è una di quelle produzioni coraggiose per temi, modalità di realizzazione e portata sociale, capaci di fare la storia e di cambiare la vita delle persone che si sono spese per portare al termine l’impresa. Co-diretto da Guy Nattiv e Zar Amir Ebrahimi, Tatami è infatti la prima produzione israelo-iraniana della storia del cinema, girata in segreto a Tbilisi e nata grazie alla potenza della vera storia della protagonista, l’iraniana Sadaf Khadem, pugile che durante una gara nel 2019 ha rischiato l’arresto per non aver indossato l’hijab; alla sua storia si mescola poi quella di tante altre donne che hanno vissuto persecuzioni e violenze a causa delle loro scelte sul campo, da Kimia Alizadeh, medaglia di bronzo per l’Iran alle Olimpiadi di Rio 2016 e poi rifugiata in Germania nel 2020, alla judoka Saeid Mollaei alla quale fu ordinato di rinunciare a un incontro nei campionati del 2019 per evitare di affrontare un’avversaria israeliana.

Storie di soprusi quotidiani, raccontate con mano pregevole, delicata e pulita e attraverso l’uso di un bianco e nero in 4:3 che trasmette davvero fino in fondo la mancanza di sfumature e libertà di un mondo chiuso, claustrofobico, privato di qualsiasi possibilità di scelta e libera espressione. Se l’ambientazione unica e sola del palazzo dello sport di Tbilisi aiuta ad acuire il senso di solitudine e oppressione, una camera stretta sui primi piani dei visi e molte, notevoli scene di combattimento sul tatami – il tipico tappeto da combattimento da judo – raccontano tutta la voglia di libertà e rivalsa che anima i cuori delle protagoniste, trascinando lo spettatore in un’odissea dai toni thriller capace di mantenere altissima la tensione fino all’esaurimento dell’arco narrativo. Ottime anche le interpretazioni di un’inaspettata Arienne Mandi e della co-regista, anche co-protagonista Zar Amir Ebrahimi. (Letizia Cilea)

