Nuove recensioni dei nostri inviati dalla 80ma Mostra del cinema di Venezia (dal 30 agosto al 9 settembre 2023).

Dopo un clamoroso passo falso con un cliente importante, un sicario viene risucchiato in un vortice di violenza e vendetta, dal quale dovrà tentare di riemergere preservando la vita di coloro che gli stanno più cari.

Dopo i fischi riservatigli nel 1999 per la violenza dell’ormai cult Fight Club, David Fincher torna in laguna in concorso a presentare il suo The Killer, opera pulitissima e lineare interpretata dal sempre magnetico Michael Fassbender. L’attore americano riveste qui i panni di un killer meticoloso e paranoico, alle prese con un lavoro apparentemente semplice che finirà invece per rovinare il suo controllatissimo equilibrio tra lavoro e vita personale. I toni e l’atmosfera del film di Fincher continuano sull’onda lunga del bellissimo Mindhunter (serie tv che purtroppo non vedrà mai una terza stagione) e vanno ad approfondire la psicologia del sicario, macchina di morte a pagamento capace di bloccare e annullare qualsiasi emozione pur di portare al termine una missione; proprio dalla rottura di quest’ossessiva routine parte invece l’avventura di questo killer, che nel riconoscere il suo errore si scoprirà imperfetto, umano e passibile di crepe, fobie e desideri, dando il via a un’escalation di violenza che sa tanto di revenge movie. Non è un Fincher ai suoi massimi livelli, ma le scarnissime ed efficaci battute del protagonista, un’esecuzione perfetta e una messa in scena decisamente appagante sul piano estetico fanno il piacere dello spettatore che tutto sommato esce soddisfatto dalla visione. (Letizia Cilea)

Manuel ha sedici anni e cerca di godersi la vita come può, mentre si prende cura dell’anziano padre. Vittima di un ricatto, decide di scappare, ritrovandosi invischiato in questioni ben oltre la sua portata.

In una Roma in fiamme in balia della criminalità più violenta si muovono i personaggi di Adagio (in concorso), nuova fatica italiana di Stefano Sollima, che dopo un proficuo periodo all’estero torna in Italia a raccontare la sua città; lo fa utilizzando le tinte scure di Suburra e la stessa atmosfera tetra, abitata da antichi personaggi dal passato ingombrante e da nuovi protagonisti, figli degli errori dei loro padri eppure pieni di desiderio di rinascita e rivalsa verso il mondo. Intorno a questa dicotomia generazionale si snoda il racconto di Adagio, una storia messa in scena con la cura che contraddistingue il regista romano, ma che si traduce in un’opera complessivamente priva di pathos, fin troppo simile alle sue precedenti creazioni per la tv e che, dunque, poco aggiunge al bagaglio dello spettatore e alla carriera del regista. Buone le prove di Favino, Mastandrea e Servillo nei panni dei tre ex boss criminali, ancora più convincente quella del giovane protagonista Gianmarco Franchini. (Letizia Cilea)

Fuori concorso, ma non per questo trascurabile, troviamo Making of. Il film del regista e sceneggiatore francese Cédric Kahn (sua la scrittura del recente Novembre – I cinque giorni dopo il Bataclan), non può che ricordare agli appassionati Effetto notte di François Truffaut: una troupe inizia a girare un film e si scontra con i mille impedimenti e imprevisti che perseguitano tutte e produzioni a basso budget. I tempi sono cambiati e non sono più gli anni 70, nei quali Truffaut ambientava il suo sentimentale Vi presento Pamela; ora si gira in una fabbrica dismessa la storia di un’occupazione operaia contro la delocalizzazione. I problemi che assillano il regista e la produzione son sempre gli stessi: i soldi che non bastano, i protagonisti che fanno i capricci, la distanza dalla famiglia, i produttori che vorrebbero l’happy ending per portare più gente in sala.

Denis Podalydès (Irma Vep, L’ufficiale e la spia) interpreta il regista sull’orlo di una crisi di nervi, Stefan Crepon (Lupin, Peter Von Kant) è la comparsa promossa a operatore, cui il regista chiede di filmare tutto quello che succede sul set. A dimostrazione che il cinema, nonostante non sia solo ispirazione e glamour, ma sudore, gastriti e momenti esasperanti, resta ancora una delle attività più affascinanti in cui ci si possa imbattere. (Beppe Musicco)

Dopo il bellissimo L’ufficiale e la spia presentato alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2019, l’ormai novantenne Roman Polanski torna dietro la macchina da presa e presenta in laguna, questa volta fuori concorso, lo strampalato The Palace: il film racconta di una folle fiera della vanità e del lusso ambientata durante la notte di capodanno del 1999 al Palace Hotel, castello-albergo realizzato ai primi del ’900 sulle alpi svizzere dove ogni anno convergono da tutto il mondo ospiti ricchi e viziati in un’atmosfera gotica e grottesca. L’ora e mezza di film segue le avventurose e assurde vicende della notte che annuncia l’arrivo degli anni 2000, focalizzandosi sulle numerose piccole storie degli altrettanto numerosi personaggi: uomini e donne insignificanti, ricchi solo economicamente e in totale balìa del cinico vuoto che conduce le loro piccole esistenze.

L’intenzione del film è evidentemente quella di mettere in scena una satira nera e provocatoria sul vile potere del denaro e su ciò che esso non può comprare; peccato però che Polanski abbia deciso di prendere questa direzione puntando pesantemente su una vena kitsch e trash che non è affatto nelle sue corde, e che anzi contribuisce a trasformare il suo film in un miscuglio di scene di cattivo gusto, in un susseguirsi di staffette di personaggi-macchietta volutamente non caratterizzati e, in definitiva, poco interessanti. Persino il focus sul microcosmo creato dal personale dell’albergo, oggettivamente più riuscito, si conclude in un nulla di fatto quando il racconto, durante l’ultima parte del film, perde nelle pieghe più grossolane delle singole sottotrame dei personaggi più chiassosi. (Letizia Cilea)

