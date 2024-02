Film su amori difficili e/o impossibili, e lo sconfinato amore per il cinema di Scorsese iniziato in tenera età.

Matt and Mara di Kazik Radwanski con Deragh Campbell, Matt Johnson, Mounir Al Shami

C’è sempre almeno uno di questi film piccoli e preziosi, con uno sguardo intimo ai suoi personaggi e al loro piccolo universo alla Berlinale. Questa volta si trova nella sezione Encounters e al centro del racconto ci sono Mara, aspirante scrittrice che al momento sbarca il lunario come insegnante di scrittura creativa, e Matt suo compagno ai tempi della scuola che invece è riuscito a diventare un “autore pubblicato”. Si erano persi di vista (lei è sposata con un affascinante musicista e ha una figlia), ognuno ora ha la sua vita nel mondo letterario canadese, ma l’occasione di partecipare a una conferenza fuori città dove Matt accompagna Mara diventa l’occasione per provare a capire cosa li lega…

Questo è un film fatto di dialoghi (contorti, spezzati, pieni di sottotesti) e sguardi, di quelli che o ti commuovono e ti divertono o ti estenuano. Come quando Mara insegna il valore della poesia nell’imparare a cogliere meglio i dettagli nella prosa, o Matt spiga che il realismo di ciò che scrive nasce dalla capacità di far incontrare a metà strada la sua immaginazione e la sua stupidità…

Il primo caso per chi scrive, che si è goduto questo “tranche de vie” canadese (più prosaico di quanto sarebbe stato un equivalente Newyorkese- vedi che differenza fa il confine che passa sulle cascate del Niagara che non a caso Mara deve superare per andare alla sua conferenza..) in cui si confrontano tipicamente, ma realisticamente, il contorto ragionare di una donna frustrata dalla sua vita professionale e forse delusa anche da quella privata (il marito musicista è un fusto da paura, ma Mara non è appassionata di musica…e forse neanche di lui) e quello di un uomo brillante ma forse anche un po’ superficiale. Che poi i due trovino dei momenti di vera intimità (non fisica, ma spirituale) quando vanno a trovare il padre malato di lui o ne devono organizzare le esequie, non toglie che il racconto sappia essere anche molto divertente; un momento nella vita di due persone che condividiamo molto volentieri.

Luisa Cotta Ramosino

Tra i fuori concorso spicca il nuovo documentario di David Hinton dal titolo Made in England: The Films of Powell and Pressburger. Il film è presentato da Martin Scorsese, che riceverà proprio a Berlino un Orso d’oro come omaggio alla carriera. Nel documentario, Scorsese ripercorre la carriera e le pellicole della coppia di cineasti britannici Michael Powell ed Emeric Pressburger (nella foto), che durante gli anni d’oro del cinema britannico hanno realizzato film come Scarpette rosse, Scala al Paradiso e Narciso nero.

Martin Scorsese, nei panni del narratore, offre il suo personale punto di vista da regista e soprattutto da spettatore dei film di Powell e Pressburger, ai quali si è avvicinato in diversi momenti della sua vita: da quando da bambino, per via dell’asma, trascorreva le ore a guardare la tv – dove venivano proposte repliche in bianco e nero dei film britannici, dato che le distribuzioni cinematografiche americane snobbavano invece il piccolo schermo – fino a quando li aveva riscoperti a colori sul grande schermo ed era andato sulle tracce dei due sconosciuti cineasti d’oltreoceano, stringendo anche un rapporto di amicizia con Powell.

Quella di Scorsese è un’analisi puntuale e attenta, che ricostruisce l’influenza nella sua filmografia di questi film di genere, figli del loro tempo ma, nel loro piccolo, innovativi: si tratta di prodotti apparentemente lontani dalle corde del regista americano, ma che invece ne hanno nutrito l’immaginario, tra figure antieroiche, attenzione al colore – come si fa a risaltare davvero il rosso, e con quale significato? – e scelte di regia controcorrente. I materiali d’archivio dei cineasti britannici e americano, messi a confronto, impreziosiscono il documentario.

Anche per lo spettatore che non abbia mai visto i film di Powell e Pressburger, il punto di vista di Scorsese può suscitare fascino e curiosità, proprio perché guarda con umiltà e gratitudine al cinema che lo ha nutrito fin da bambino e che ha portato con sé crescendo, a prescindere che si tratti o meno di acclamate “pietre miliari”. Va detto che lo sguardo di Scorsese, da grande innamorato della Settima Arte, è già uno spettacolo in sé.

Il film sarà distribuito direttamente sulla piattaforma Mubi.

Roberta Breda

Realizzato a partire da una ricerca su documenti storici, Des Teufels Bad (letteralmente “Il bagno del diavolo”, figurativamente, la possessione diabolica) è un film degli austriaci Veronika Franz e Severin Fiala con Anja Plaschg, David Scheid e Maria Hofstätter. Siamo a metà settecento nei boschi austriaci e una giovane sposa deve affrontare una vita solitaria, una suocera impicciona e un marito debole e poco interessato. Si fa prendere dalla disperazione e vorrebbe uccidersi, ma per timore della dannazione eterna riservata ai suicidi, decide di compiere un omicidio. Così potrà confessarsi, essere assolta e giustiziata. Il film calca molto su quella che afferma essere stata una pratica molto diffusa ai tempi nel paese. La debolezza del film sta però nell’aver incentrato tutto nelle smorfie di dolore della protagonista, mentre tutti gli altri interpreti sembrano solo delle figurine di complemento in un film che presto si butta sull’horror ricercando le scene ad effetto a scapito di una seria indagine psicologica dei personaggi.

Beppe Musicco

