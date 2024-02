Film italiani, europei ed extra-europei, che (a loro modo), scavano nei rapporti familiari più o meno complicati. O addirittura, che generano mostri e creature dallo spazio.

Pa-myo, del coreano Jang Jae-hyun, presentato nella sezione Forum, solitamente dedicata alle opere più sperimentali, è un ottimo film di genere horror che può contare su un ottimo cast, formato da due generazioni di star sistema sud coreano (la star di Old Boy Choi Min-sik e Yoo-jin, accanto alle stelle dei “k-drama” Kim Go-eun e Lee Do-hyun).

La storia ha in inizio in California, dove la coppia di giovani sciamani viene convocata da una ricca famiglia di origini coreane per curare il disturbo dell’ultimo nato. I due indicano una causa di carattere soprannaturale e per risolvere il problema si rende necessaria l’esumazione della bara di un antenato in Corea. Ma l’operazione si rivela più complicata del previsto e dalla tomba emerge una forza malvagia e pericolosa antica di secoli.

Il film di Jang Jae-hyun mescola con abilità elementi soprannaturali di varia natura e provenienza (accanto ai due giovani sciamani con i loro riti energetici ci sono un esperto di feng-shui con simpatie buddiste e un placido direttore di pompe funebri cristiano) in un mix sincretico tipico di molte produzioni sud coreane, che valorizza la dimensione spirituale rispetto ai più classici meccanismi del salto sulla sedia. Come molto cinema di genere coreano, anche Pa-myo non si limita ad adattare leggende e miti trasponendoli nel presente, ma gioca anche su elementi storici molto riconoscibili e a volte dolorosi per il paese, come in questo caso il periodo della dominazione giapponese. Il risultato è un ottimo esempio di intrattenimento sicuramente pop ma non superficiale, come ha dimostrato la vivacità del dibattito tra regista e pubblico alla fine della proiezione.

The Outrun (nella foto), sezione Panorama, ha al suo centro una straordinaria performance di Saoirse Ronan (Piccole donne, Brooklyn), che lo produce anche, ed è diretto dalla regista tedesca Nora Fingsheidt, che 2019 esordì nel concorso con il bellissimo Systemsprenge. Di quell’esordio Outrun ritrova l’energia vitale inarrestabile e talvolta distruttiva della protagonista, figlia di un padre affettuoso ma bipolare e di una madre mite e religiosa. Originaria di un’isoletta delle Orcadi, Rona torna a casa dopo anni londinesi che le hanno fatto conoscere l’amore ma anche precipitare nel gorgo delle dipendenze, droga e alcol. Il primo tentativo di disintossicarsi si risolve in un fallimento, allora si trasferisce in un’isola ancora più remota e isolata, dove la riscoperta del paesaggio estremo e selvaggio della sua terra natale, ma anche la vicinanza semplice e generosa dei pochi abitanti locali, le ridà una speranza e un nuovo sguardo sulla vita. Come le “silkie” (creature marine metà foca e metà umane) che andando sulla terra perdono parte della loro natura e devono sempre ritornare al mare, Rona ritrova nel paesaggio che l’ha vista bambina, una forza vitale che le permette di ricominciare una battaglia inevitabilmente destinata a durare tutta la vita con i suoi fantasmi e le sue fragilità (come le ricorda un imprevedibile mentore con il suo stesso passato, non sarà mai più facile, solo meno duro). Ma lo sguardo con cui il film la lascia, sul principio del suo viaggio di ritorno nel mondo, è quello di una donna nuova e piena di speranza.

Laura Cotta Ramosino

In concorso anche L’Empire, una commedia fantascientifica di Bruno Dumont che raccoglie nella sua epica stralunata alcune suggestioni e personaggi già presenti in una mini-serie dell’autore (P’tit Quinquin, del 2014): in un paesino di pescatori del Nord della Francia, a causa della nascita di un bambino speciale, avviene uno scontro finale tra le forze extra-terrestri del Bene e del Male. Nella battaglia ora campale e ora stellare di Dumont si ritrova di tutto, dalle spade laser e scontri tra astronavi di Star Wars, all’invasione di ultra-corpi, fino al realismo dei volti di questi bizzarri nerd, contadini o pulzelle rurali che si trasformano in guardiani e guerrieri.

L’impasto di toni parodistici, burlesque e grotteschi lascia però questo divertissement artistico un po’ parco di risate e di logica interna, suscitando qualche perplessità di troppo. Sembrano piuttosto sprecati i ruoli di Fabrice Luchini e Camille Cottin nei panni dei clowneschi Leader Supremi che si contendono la conquista del pianeta Terra, il quale però inizia e finisce tra i lidi e la campagna della Normandia. L’ambiente tra il Pas de Calais e la Cote d’Opal rimane sicuramente un terreno fertile per l’eccentrica e “accumulatrice” fantasia dell’autore, che l’aveva già reso centrale nella commedia fantastica Ma Loute (2016), sempre con Luchini.

In questo dispiegamento di effetti speciali e digitali, una menzione speciale va tuttavia alla scelta di rappresentare l’astronave del Bene come una gigantesca Sainte-Chapelle, e quella dei loro nemici malvagi come una fluttuante e vezzosa Reggia di Versailles.

Roberta Breda

È sicuramente una grande produzione Another End (in concorso), finanziato da Rai Cinema e firmato dall’italiano Piero Messina (già sceneggiatore di This Must Be the Place e regista de L’attesa), con attori del calibro di Gael Garcia Bernal, Bérénice Bejo e Renate Reinsve. Girato in inglese e spagnolo, ambientato in una ipotetica megalopoli di un prossimo futuro, il film ipotizza la possibilità di trascorrere ancora del tempo coi defunti, quando i loro ricordi vengono ospitati nel corpo di altri che si prestano come “ospiti”, in modo da rendere meno dolorosa la loro dipartita. Il protagonista Sal (Bernal) ha visto morire la compagna in un incidente d’auto, e ora ha l’occasione di prolungarne la presenza grazie ad Ava (Reinsve), che ne ospita il ricordo. Ma Sal vorrebbe ancora più tempo, rispetto ai pochi incontri permessi, e cerca di forzare la situazione grazie alla sorella Ebe (Bejo), che lavora per la “Another End”, la società che possiede questa tecnologia. Spunto interessante e attori di calibro non bastano però a dare al film quella spinta di cui avrebbe bisogno per imporsi. Le atmosfere cupe, i dialoghi poco efficaci e le situazioni spesso troppo prolungate non supportano efficacemente il colpo di scena finale. Un buon film che sarebbe potuto essere un gran film.

Beppe Musicco

