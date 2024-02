Continua il Festival di Berlino (15-25 febbraio), e parliamo di alcuni titoli – riusciti o meno – sul quel che è successo molti decenni o solo pochi anni fa.

Treasure di Julia von Heinz, con Stephen Fry, Lena Dunham

Polonia 1991. Non parte con i migliori auspici il viaggio della newyorkese Ruthie (Dunham), che un anno dopo la perdita della madre ha convinto il padre Edex (Fry) a tornare nella natia Polonia per visitare i luoghi dove la sua famiglia, ebrea, ha prima vissuto e prosperato e poi è stata quasi totalmente sterminata. Edek è un uomo difficile da controllare e Ruthie ha già sé stessa, le sue ossessioni per il cibo e l’organizzazione da controllare, ma quel viaggio della memoria sarà l’occasione per andare a fondo non solo di un passato in parte rimosso, ma anche di un rapporto nel presente che ha bisogno di essere ricostruito sulla base della verità e della comprensione dei limiti di ognuno…

Tratto da una storia vera, il film di Julia von Heinz è una storia intima, capace di momenti di leggerezza (Edek è un personaggio “bigger than life” che nasconde il dolore delle sue perdite sotto una personalità irresistibile e ingombrante) in mezzo al racconto di una grande tragedia: quante volte la protagonista deve ricordare che Auschwitz non è un museo ma un campo di sterminio? E quanto ci sembra ingiusto che debba ricomprare i beni di famiglia da chi ha occupato la casa da cui Edek e i suoi sono stati cacciati per poi essere internati? Ed è un film necessario come tutti quelli che ci costringono, in un presente di rinascente antisemitismo, a guardare di nuovo in faccia una tragedia che non si è esaurita decenni fa, ma ha continuato a vivere nella comoda dimenticanza delle connivenze, nel riconoscimento formale che nasconde il fastidio del ricordo. E soprattutto è un film fatto di personaggi veri, dolenti, contradditori, ma sempre vitali, che ci dicono una volta di più che la vita è un dono e l’unica medicina alle ingiustizie e al male più grandi è l’amore.

Luisa Cotta Ramosino

In Liebe, Eure Hilde (From Hilde, with Love) di Andreas Dresen, con Liv Lisa Fries, Jakob Diehl (nella foto)

Tra i film in concorso, semplice ma incisivo, si fa apprezzare il dramma storico del regista tedesco Andreas Dresen, dal titolo In Liebe, Eure Hilde (From Hilde, With Love): incarcerata dalla Gestapo come prigioniera politica così come il marito Hans e il loro gruppetto di amici filo-comunisti, la ventenne Hilde Coppi deve affrontare dietro le sbarre il travaglio per il primo e atteso figlio, svezzandolo con amore in attesa del processo dove si deciderà il suo destino.

Pur ispirato a fatti reali, il dramma di Hilde avviene in un passato quasi sospeso, cronologicamente collocato nel 1942 ma con un’estetica che rimanda più ai decenni successivi: la scelta di non mostrare divise naziste o rimandi visivi alla Germania hitleriana è curiosa, quasi a sottolineare che la persecuzione subita dal gruppo di dissidenti appartiene a una Storia trasversale, ripetutasi talvolta in tempi (e luoghi) diversi. L’autore pone l’accento sul dramma umano anziché sullo scontro politico, fotografando bene l’afflato ideologico persino un po’ ingenuo di questo gruppo di amici ventenni, che vedono nel modello sovietico la promessa di un mondo alternativo e – nel loro immaginario – meno spietato. Quella di Hilde è una storia di coraggio dettato infatti dall’amore più che da un pensiero: sarà la sua stessa cura amorevole per il neonato a metterla in contatto con la parte di umanità che ancora resiste, nelle persone vicine a lei, dalle compagne di sventura a un pastore luterano, fino a una rigida secondina.

C’è forse qualche lunghezza narrativa di troppo, ma grazie a una regia delicata e alle fresche interpretazioni dei giovani attori (su tutte, quella della protagonista Liv Lisa Fries), il film di Dresen racconta bene la tragedia umana dei perseguitati politici, e della solidarietà sincera e imperfetta che può legare vite diverse di fronte alla minaccia della morte.

Roberta Breda

Hors du temp di Olivier Assayas con Vincent Macaigne, Micha Lescot, Nine D’Urso, Nora Hamzawi, Maud Wyler

Un regista e il fratello giornalista, con le rispettive partner, si ritirano in campagna durante l’epidemia di Covid. Il film di Assayas vorrebbe prendere spunto dal cambiamento di costumi innestato dal Coronavirus, per mostrare come questo abbia influito anche sui rapporti più profondi, come quelli familiari e affettivi. Ma quel che vede lo spettatore è una lunga quanto stucchevole descrizione dei luoghi della gioventù del protagonista che lascia poi spazio ai battibecchi sugli acquisti compulsivi su Amazon di uno dei fratelli, discussioni tediose su possibili soggetti cinematografici, crisi dei rapporti affettivi e via discorrendo. Una sequela di ovvietà sulle restrizioni attraverso le quali è passato tutto il continente europeo, condita da piccinerie varie di cui si può fare volentieri a meno. Molti i giornalisti colti in sala da pesanti colpi di sonno; altrettanti, tra i rimasti svegli, quelli che hanno deciso che avevano cose migliori da fare e che hanno abbandonato il film di Assayas all’oblio.

Beppe Musicco

Clicca qui per rimanere aggiornato sulle nuove uscite al cinema

Clicca qui per iscriverti alla newsletter di Sentieri del cinema

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Youtube