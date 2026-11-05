Una famiglia come tante, rimasta incompleta dopo la morte della mamma, ma che sembra aver ritrovato un proprio equilibrio. Gino (Filippo Timi) si occupa dei tre figli con grande affetto disponibilità: la maggiore Elena è in Germania per studiare, Giulia sta per laurearsi e il più piccolo Davide va ancora al liceo. Una famiglia serena, con i suoi affetti e le sue piccole abitudini, fino a quel sabato 11 novembre 2023 in cui Giulia non torna a casa dopo essere uscita con l’ex fidanzato. Comincia così un’attesa angosciosa, che diventa presto un incubo.

In Se domani non torno Paola Randi – titolo che deriva da una poesia di Cristina Torre Cáceres – affronta la vicenda di Giulia Cecchettin che tutti conosciamo, ma sceglie opportunamente di non concentrarsi sulla ricostruzione del delitto e di non mostrarne la violenza. L’assassino Filippo Turetta viene citato più volte ma non compare mai, e anche la morte di Giulia rimane fuori campo: il centro del racconto è piuttosto la famiglia che resta, alle prese con un dolore inimmaginabile. Una scelta che permette al film di evitare ogni tentazione morbosa e di concentrarsi sulle conseguenze di una tragedia che sconvolge un’intera esistenza.

La prima parte è sicuramente la più riuscita. La regista ci fa entrare nella quotidianità di questa famiglia, nei rapporti tra padre e figli, nel legame speciale tra le due sorelle. Giulia non appare quasi mai nel presente, ma la sua personalità solare emerge dai ricordi, dai video sul cellulare, dalla sua stanza piena di peluche che diventa – in maniera improvvisa e straziante – il segno tangibile di un’assenza. E soprattutto cresce l’angoscia di Gino, che cerca di ricostruire gli ultimi momenti prima della scomparsa, con la mente confusa e i ricordi che sembrano sfuggirgli. La settimana delle ricerche è raccontata con partecipazione, fino al crollo del padre quando arriva la notizia del ritrovamento: «Non sono riuscito a proteggerla».

Filippo Timi offre una buona prova, trattenuta e partecipe, dando volto alla fragilità di un uomo che si trova improvvisamente davanti a qualcosa che non riesce neppure a comprendere. Non era una parte facile, e l’attore riesce a restituire soprattutto lo smarrimento e l’impotenza di un padre. Anche il rapporto tra i fratelli e tra loro e il padre è convincente, almeno fino a quando il film non decide di spostare progressivamente il proprio baricentro.

È infatti nella seconda parte che Se domani non torno perde buona parte della sua efficacia. Elena, dopo aver cominciato a prendere pubblicamente la parola, diventa il personaggio attraverso cui il film sviluppa il discorso sulla violenza contro le donne e sulla cultura patriarcale, temi di cui si è parlato molto nei giorni del delitto ma che vengono affrontati con un’insistenza sempre più didascalica. Il padre, inizialmente perplesso di fronte alle parole e alle iniziative della figlia, finisce per sentirsi chiamato direttamente in causa, quasi dovesse prendere coscienza di essere parte di un sistema responsabile di una terribile deriva culturale e sociale. Si mette a leggere libri, prende lezioni – a rischio di comicità involontaria – dalla figlia, si confronta con spiegazioni e dati: ma il racconto, a quel punto, scade decisamente.

Anche le immagini televisive delle manifestazioni, i discorsi pubblici, le frasi a effetto e le musiche un po’ troppo sentimentali contribuiscono a trasformare il film in occasione pedagogica per rieducare tutti gli uomini (in un certo senso considerati tutti colpevoli delle violenze sulle donne), dove ogni passaggio deve essere spiegato e ogni messaggio ribadito. Ci sono naturalmente considerazioni condivisibili, dalla necessità di educare i ragazzi al rispetto delle donne alla questione della parità salariale (che però, con questa storia, davvero c’entra poco), ma il tono del film finisce per assumere i contorni di una crociata contro il mondo maschile, con una semplificazione che non rende giustizia alla complessità del problema.

È un peccato, perché la storia di questa famiglia aveva già una forza emotiva sufficiente per far riflettere lo spettatore, senza bisogno di accompagnarlo scena dopo scena. Ma forse era inevitabile, con una storia che è passata da essere una tragedia personale a “caso”.

Rimane dunque un film dignitoso, con una prima parte capace di coinvolgere sinceramente, ma che non riesce a mantenere fino in fondo la delicatezza e la misura del suo avvio. Forse anche il tempo trascorso dai fatti è ancora troppo poco: la volontà di dare subito una risposta pubblica e un significato collettivo al dolore rischia di prevalere sul racconto cinematografico. E così, con tante buone intenzioni, Se domani non torno finisce per dire molto più di quanto riesca davvero a mostrare.

Antonio Autieri

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