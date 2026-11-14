Tutto ci saremmo aspettati dal regista Ti-West, fuorché l’adattamento della celebre novella A Christmas Carol di Charles Dickens. Dopo la trilogia horror di X: A sexy horror story e la più recente serie Widow’s bay, il passaggio a Scrooge e gli spiriti del Natale potrebbe sembrare bizzarro, eppure Ti-West riesce a trovare un ottimo compromesso. Quello che ne esce è un ibrido tra la favola di Natale e la storia di fantasmi, dove la classica novella viene reinterpretata in chiave più orrorifica, ma non perde il suo calore originale e riserba anche spazio per la commedia.

Ebenezer Scrooge è crudele, vecchio nel senso più ostile della parola e cioè disinteressato alla bellezza della vita (il suo ufficio è freddo, detesta la gioia del Natale e persino casa sua è oscura e malridotta), ma soprattutto avaro, sia di denaro che di empatia. Sarà la morte del suo collega in affari Jacob Marley a costringerlo a cambiare; non perché Scrooge abbia interesse a farlo, ma perché il fantasma del defunto lo costringerà a confrontarsi con tre spiriti: Natale passato, presente e futuro. Attraverso di loro, il freddo usuraio dovrà decidere che fare della propria vita.

Per quanto gli spiriti del Natale siano appunto passato, presente e futuro, è la storia già avvenuta quella con cui bisogna sempre fare i conti maggiori. Ciò che Scrooge ha lasciato indietro probabilmente non può più tornare, ma questo non vuol dire che il suo presente debba essere condannato. Così Ti-West ci accompagna nella vecchiaia, quella di Ebenezer, ma anche la nostra, ricordandoci che colui che smette di vivere, vivere davvero, è già morto. Inoltre, seppur lontana dal suo stile personale, il regista non rifiuta la forte componente cattolica della novella di Dickens, che viene rappresentata come una delle tante luci nell’oscurità di una Londra vittoriana, dove chi non paga i propri debiti viene rinchiuso nelle case di lavoro, eppure non smette di pregare.

Tutto questo accompagnato da un gran cast: ritroviamo il nostro amatissimo Ruper Grint (Ronald Weasley in Harry Potter) nei panni del povero sottoposto Bob e l’incredibile Ian McKellen come Jacob Marley, Sam Claflin è il nipote Fred e Daisy Ridley sua moglie Clara. Infine Johnny Depp è Ebenezer Scrooge e ne siamo grati, d’altronde sappiamo quanto questi personaggi fantasiosi, a metà tra luce e buio, siano pane per i suoi denti.

Una storia spaventosa, forse non adatta ai più piccoli, ma divertente e profondamente commovente, che ha tutte le carte in regola per diventare un perfetto horror natalizio alla Nightmare Before Christmas.

Maddalena Villa

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