Killers of the Flower Moon, il nuovo attesissimo film di Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio protagonista, potrebbe essere presentato al Festival di Cannes (16-27 maggio). A rivelarlo è Variety in un articolo in cui si scrive che il regista avrebbe già prenotato una suite in Costa Azzurra. Se così fosse, per Scorsese si tratterebbe di un ritorno sulla Croisette dove manca dal 1985 quando presentò Fuori orario. Anche Alberto Barbera, direttore della Mostra del Cinema di Venezia, starebbe provando a portare il film al Lido.

Secondo la testata di americana, però, sembra che sia DiCaprio a spingere verso il festival francese dopo essere stato accolto molto bene, insieme a Quentin Tarantino, per C’era una volta a Hollywood.

Killers of the Flower Moon, prodotto da Apple con un budget si 200 milioni di dollari, in Italia uscirà al cinema con 01 Distribution. Il film è ambientato negli anni ’20 del secolo scorso; quando i membri della tribù Osage negli Stati Uniti vengono uccisi in circostanze misteriose, parte una grossa indagine dell’FBI che coinvolge J. Edgar Hoover, direttore del Federal Bureau of Investigation. Nel cast figurano anche Brendan Fraser e Robert De Niro.

