Grande cinema con La Febbre del Lunedì Sera, la rassegna milanese di Sentieri del Cinema che ogni settimana propone i migliori film in proiezione nelle sale italiane.

Lunedì scorso Dogman, film drammatico di Luc Besson, ha ricevuto dal pubblico uno strepitoso 40,7° di voto.

Lunedì 13 novembre 2023 la Febbre presenta Killers of the Flower Moon, film epico di Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio e Robert De Niro (ATTENZIONE: inizio serata ore 20.30).

Il petrolio trovato nelle riserve indiane scatena l’avidità dei bianchi e sfocia in un terribile massacro. «Un’analisi spietata degli eccessi colonialisti e capitalisti dell’America», scrive Beppe Musicco nella sua recensione, «ripresi attraverso una sorta di melodramma. Ernest (Leonardo DiCaprio), è un debole, ma come lo zio massone (Robert De Niro), si fa scudo del suo fascino esteriore e della sua gentilezza. Scorsese nella sua sceneggiatura segue liberamente il libro che David Grann ha scritto sulla storia, ma cambiando la focale: da un racconto su un’inchiesta dell’FBI, il film prende a protagonista gli indiani Osage e i loro massacratori».

I prossimi appuntamenti della Febbre: lunedì 20 novembre presenteremo Manodopera, toccante film d’animazione di Alain Ughetto che ha raccontato in modo divertente e poetico la storia della sua famiglia piemontese, emigrata in Francia a inizio ‘900; il 27 novembre toccherà a C’è ancora domani, opera prima da regista di Paola Cortellesi e grande successo del momento.