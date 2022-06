La Febbre del Lunedì Sera, la rassegna milanese di Sentieri del Cinema – giunta alla sua decima edizione – che ogni settimana propone i migliori film in proiezione nelle sale italiane, dopo Lunana – Il villaggio alla fine del mondo (votato dal nostro pubblico con un ottimo 40,6) lunedì 27 giugno 2022 presenta Il male non esiste, dramma che incrocia quattro storie ambientate nell’Iran di oggi.

Il titolo del film è volutamente antifrastico. Il male c’è, ovviamente. E c’è in un paese che obbliga i soldati di leva a fungere da boia di loro connazionali. Che costringe a scegliere tra uccidere una persona o ucciderne molte; o uccidere una persona per poterne amare un’altra. C’è il male nella burocrazia, negli inconfessabili segreti familiari, nella finta rettitudine, finanche nel rifiuto egoistico mascherato da posizioni etiche. «Il male», scrive Beppe Musicco nella sua recensione, «sembra la principale forza della vita quotidiana: il male di azioni passate, di decisioni presenti, di strutture fuori dal tempo, in un sistema sociale che accetta l’omicidio come legittima forma di punizione. Da questo punto di vista Il male non esiste non cerca di indagare o chiedersi quanto sia vero l’assunto, quanto di mostrare la relazione delle persone con il male che inevitabilmente scorre nel nucleo stesso della nazione, coinvolgendo luoghi e intere generazioni di cittadini». Vincitore dell’Orso d’oro al festival di Berlino 2020.

Come sempre, dopo la proiezione sarà possibile fermarsi in sala per uno scambio di impressioni tra il pubblico e un critico di Sentieri del Cinema. Il prezzo del biglietto è di 6€, 5€ per i nostri tesserati con acquisto del biglietto alle casse ed eventualmente solo prenotazione on line. La tessera di Sentieri del Cinema costa solo 10 euro all’anno ed è valida fino a dicembre (la potrete fare e ritirare direttamente in sala dai nostri responsabili). La tessera di Sentieri del Cinema dell’anno in corso può essere utilizzata nei Notorious Cinemas (a Milano, non solo il multiplex al Centro Sarca ma anche la Multisala Gloria) tutti i giorni e dà diritto al biglietto a 4 euro. Ma non solo, biglietto a 4 euro anche per chi si presenta alle casse con la newsletter di Sentieri del Cinema stampata o in versione digitale su smartphone.

Alla fine della serata, il consueto quiz che permetterà a chi risponde correttamente alla domanda posta al termine del dibattito di vincere due biglietti omaggio con cui tornare gratuitamente a vedere un’altra proiezione.

L’appuntamento è per lunedì 27 giugno 2022 alle 21.00, presso il Notorious Cinemas Sesto San Giovanni al terzo piano del centro commerciale Ipercoop Centro Sarca, alla fine di viale Sarca tra Milano e Sesto San Giovanni, a pochi minuti a piedi dal capolinea MM 5 (linea Lilla fermata Bignami).

Non è più obbligatorio avere la mascherina al Cinema. Noi siamo felici di potervi accogliere e vedere il vostro sorriso.

Rimane consigliabile arrivare al cinema per tempo e meglio ancora prenotare il posto direttamente sul sito di Notorious Cinemas (http://www.notoriouscinemas.it/; se avete la tessera o portate la newsletter, per usufruire della promozione dovete pagare in cassa e non online per avere diritto allo sconto).

Per evitare di disturbare gli altri spettatori suggeriamo di entrare in sala non oltre l’introduzione del film da parte del critico di Sentieri del Cinema.

Ricordiamo che non è prevista la pubblicità prima dell’inizio del film.

Il 4 luglio 2022 gran finale della Febbre con Elvis di Baz Luhrmann, che racconta la vita del grande Elvis Presley.