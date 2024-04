Remake del classico di Howard Hawks, Scarface segue la carriera criminale di Tony Montana, immigrato cubano nell’America delle opportunità, che da semplice sgherro al servizio dei pezzi grossi di Miami diventerà un famigerato boss; ma la sua caduta sarà ancora più rapida della sua ascesa.

Quella messa in atto dalla coppia Oliver Stone (sceneggiatore)-Brian De Palma (regista) è forse la più impietosa e spietatamente metodica demolizione cinematografica del sogno americano degli ultimi cinquant’anni. Il filo conduttore estetico, soprattutto nella messa in scena, è sempre lo stesso: l’America. I colori della bandiera a stelle e strisce compaiono ripetutamente nelle scene chiave del film e sono questi stessi colori a rappresentare simbolicamente la parabola ascendente-discendente di Montana nella sceneggiatura di Stone. Il bianco: la cocaina, che inizialmente non si può permettere di comprare e successivamente diventerà un pilastro del suo impero economico del crimine, fino all’inclemente epilogo con la giacca sporca di polvere bianca. Il rosso: il sangue, macabro leit motiv del film dal primo omicidio del politico cubano fino al crudissimo bagno di sangue finale, quasi da western di Peckinpah. Il blu: la maggior parte degli omicidi e delle azioni efferate avvengono di notte, a eccezione dell’attentato “mancato” all’attivista boliviano e alla sua famiglia, primo e forse unico squillo di coscienza di Montana che avviene non casualmente in pieno giorno. E sarà proprio questa buona azione a decretare l’inizio di un vorticoso processo di autodeflagrazione di Montana che lo porterà alla morte. A nobilitare ulteriormente quest’opera è il dualismo persistente del suo protagonista tra glorioso e inglorioso. Il personaggio di Montana/Al Pacino, forte di una complessità psicologica quasi dostoevskijana, è capace di agire (e parlare) sempre con sfrontata spregiudicatezza, ma incapace di trattenere le pulsioni incestuose verso la sorella, che lo porteranno paradossalmente a commettere una sorta di fratricidio quando verso il finale del film ucciderà il suo amico fraterno Manny.

Evidentemente sul tema dell’amore incestuoso per la sorella Scarface attinge dal suo predecessore a firma Hawks, ma nell’insieme Tony Montana è un personaggio a sé stante rispetto a Tony Camonte, un personaggio generato dalla penna di Stone e degenerato (in senso letterale) dalla straordinaria performance ipertrofica di Al Pacino. De Palma e Stone, a conti fatti, realizzano un film carico di presagi sul futuro più che di giudizi sul presente, parlano dell’America di domani, che per noi è quella di oggi. E le loro argomentazioni sono legittimate da una parte artistica di livello: la fotografia di John A. Alonzo, insieme con il simbolismo arguto della scenografia (E. Richardson, B. Weintraub), è come un continuo bagliore nell’aria, lo scatto del flash su ogni cosa, oggetti comuni che diventano caldi e si caricano di elettricità e significato.

Tony Montana, come il Charles Foster Kane di Quarto Potere o il “Grande” Jay Gatsby del celeberrimo romanzo di F.S. Fitzgerald, diventa personaggio simbolo della futilità del sogno americano. E così anche il film di De Palma – attuale oggi più che mai – si carica di un significato biblico: «Quale vantaggio infatti avrà l’uomo se guadagnerà il mondo intero, e perderà poi la propria anima?».

Giovanni Pesaresi

