Siamo entrati ufficialmente nell’estate e anche quella cinematografica si prospetta per essere molto “calda”. Sono diversi i film che faranno compagnia al pubblico fino a fine agosto quando idealmente, con la Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, riprende la stagione cinematografica. Di seguito, i titoli più attesi:

21 giugno – Elemental, film di animazione Disney Pixar. Un’insolita coppia, Ember e Wade, in una città i cui abitanti sono fuoco, acqua, terra e aria, e vivono insieme. L’“ardente” giovane donna e il ragazzo “che segue la corrente” stanno per scoprire qualcosa di fondamentale: quanto hanno davvero in comune.

28 giugno – Indiana Jones e il quadrante del destino, con Harrison Ford e Phoebe Waller-Bridge – È il 1969 e Indiana Jones è pronto per andare in pensione. Avendo insegnato per più di dieci anni all’Hunter College di New York, lo stimato professore di archeologia si sta preparando ad andare in pensione nel modesto appartamento in cui, in questo periodo, vive da solo. Le cose cambiano dopo una visita a sorpresa da parte della figlioccia che non vedeva da anni, Helena Shaw.

12 luglio – Mission: Impossible-Dead Reckoning Parte Uno, con Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby – Ethan Hunt e la sua squadra dell’IMF si imbarcano nella loro missione più pericolosa: rintracciare una nuova arma terrificante che minaccia l’intera umanità prima che cada nelle mani sbagliate

20 luglio – Barbie, di Greta Gerwig, con Margot Robbie – Vivere a Barbie Land significa essere perfetti in un luogo perfetto. A meno che non si stia attraversando una crisi esistenziale, oppure si sia un Ken.

23 agosto – Oppenheimer di Christopher Nolan – Il film è tratto dal libro vincitore del premio Pulitzer American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer di Kai Bird e del compianto Martin J. Sherwin. Il film è prodotto da Emma Thomas, Charles Roven di Atlas Entertainment e Christopher Nolan.

Questi i titoli principale di questa estate. Ovviamente sarà sempre possibile recuperare film quali The Flash, La Sirenetta, Spider-Man: Across the Spider-Verse o Rapito. Ma ogni fine settimana proporrà novità interessanti od outsoder. Ad esempio, il 3 agosto Shark 2 – L’abisso con Jason Statham e 14 agosto sarà proposto I peggiori giorni, commedia caustica di Massimiliano Bruno ed Edoardo Leo, sequel de I migliori giorni; nel cast – tra gli altri – Anna Foglietta, Fabrizio Bentivoglio, Giuseppe Battiston. Tra luglio e agosto sarà riproposto una sorta di “Festival di Hayao Miyazaki”, con la riedizione di film quali Ponyo sulla scogliera, Kiki consegne a domicilio, Il castello nel cielo, Il mio vicino Totoro e Si alza il vento. Per gli appassionati, inoltre, sarà riproposta la trilogia de Il signore degli anelli (10-12 luglio; 17-19 luglio; 24-26 luglio).

Clicca qui per rimanere aggiornato sulle novità in uscita al cinema

Clicca qui per iscriverti alla newsletter di Sentieri del Cinema