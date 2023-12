Ficarra e Picone tornano con un film di Natale di ambientazione para-religiosa. Dopo il viaggio nel tempo che ne Il primo Natale li portava nella Palestina al tempo della nascita di Gesù, questa volta Santocielo si apre con un Paradiso in cui Dio (Giovanni Storti) vorrebbe mandare un nuovo diluvio universale, ma in un’assemblea tra i santi (che parlano tutti con accento siciliano) la cosa viene messa ai voti, e passa invece la proposta di inviare sulla terra un nuovo messia. Come messaggero viene mandato Aristide (Valentino Picone), un angelo pasticcione che naturalmente tocca la persona sbagliata: invece di una ragazza il messia nascerà da Nicola (Salvo Ficarra) insegnante di matematica in una scuola cattolica impegnato a nascondere alla suora preside il fatto che la moglie (Barbara Ronchi) vuole divorziare.

Con queste premesse Santocielo già parte su un terreno che non va oltre la farsa, e ricalca fondamentalmente lo schema tradizionale delle commedie del duo, che si barcamena tra l’ingenuità di Picone e l’insofferenza ridicola di Ficarra. I tentativi di strpapre una risata al pubblico pescano dalla classica commedia degli equivoci, tra Aristide che deve costantemente nascondere la sua identità di angelo sotto le vesti di tuttofare della scuola e Nicola costretto a mascherare in modo sempre più grottesco la gravidanza. Ma le gag sono poca cosa e sanno di riciclato. Per Santocielo sono stati moblitati cinque sceneggiatori, compresi i due attori ed il regista Francesco Amato, e tutti si sono profusi in dichiarazioni di assoluto rispetto per la fede; l’intento era di fare una “commedia sociale”. La storia dell’uomo incinto non è una novità (Junior con Scharzenegger era molto più divertente) e voler giocare coi i misteri della fede cristiana sembra solo una scorciatoia per creare scandalo e procurarsi qulche biglietto in più.

Peccato, perché la presenza (veramente notevole ed efficace) di Ficarra e Picone ne La stranezza sembrava essere l’inizio di nuovi panorami per il duo palermitano. Santocielo ci riporta invece, a dispetto del titolo, a un livello terraterra.

Beppe Musicco

