Rosalie è una giovane donna nella Francia del 1870, ma non è come tutte le altre: sin dalla nascita, il suo viso e il suo corpo sono ricoperti di peli. Per evitare il rifiuto, ha sempre dovuto rasarsi. Tuttavia, quando Abel, un debitorio proprietario di un caffè, la sposa per la sua dote, Rosalie decide di non nascondere più la sua diversità. Lasciandosi crescere la barba, finalmente si libera. Vuole che Abel la ami per quello che è, nonostante gli altri la considerino un mostro. Riuscirà Abel ad accettarla? E riuscirà Rosalie a sopravvivere alla crudeltà altrui?

La piccola casa di distribuzione Wanted si sta specializzando sempre più in storie che raccontano figure di donne che provano a trovare la loro strada, nei sentimenti, nella società o nella vita. Titoli recenti sono La natura dell’amore, Ricomincio da me, Niente da perdere, Il teorema di Margherita. Non fa eccezione Rosalie, presentato nel 2023 a Cannes in Un Certain regard e diretto da Stephanie Di Giusto (Io danzerò). La regista ha preso spunto alla lontana dalla vita di Clémentine Delait, una donna francese di fine 800 affetta da irsutismo, la malattia che causa nelle donne la produzione di peli e barba come negli uomini. Solitamente queste donne nel XX secolo erano costrette a diventare fenomeni da baraccone nei circhi e nelle fiere, mentre Clémentine lottò sempre per avere una vita nella società, il più possibile normale. Questa tenacia è quella che caratterizza anche il personaggio di Rosalie, impersonata con convinzione dalla brava Nadia Tereszkiewiez (Forever Young); la fede la sorregge nei momenti di difficoltà che deve affrontare dal momento in cui decide di mostrarsi al marito e al paese non volendo più nascondere la sua malattia. Rosalie ha un bisogno enorme di essere accettata e amata e questo mette a dura prova il marito Abel, un altrettanto bravo Benoit Magimel, al cinema in queste settimane con Il gusto delle cose. Tra i due personaggi c’è attrazione ma Abel non riesce a lasciarsi andare anche se tra i due con il tempo si crea un legame stretto. Attorno a loro c’è poi il paese. Inizialmente Rosalie viene accolta con stupore e curiosità e diventa l’attrazione della locanda del marito ma lentamente inizia a essere presa di mira, isolata e respinta. C’è una scena piuttosto significativa. Rosalie, in un momento di disperazione, scappa e indossa una mantella con cappuccio; quando la macchina da presa la inquadra con la barba, sembra un giovane Cristo, impaurito, braccato e solo.

Il film di Stephanie Di Giusto – che può evocare anche La bella e la bestia – è sicuramente molto originale e ben diretto anche se le due ore di durata sono forse un po’ troppe e il finale evocativo sembra però non voler mettere un punto a una storia di non facile impatto per il pubblico.

Stefano Radice

