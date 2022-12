In Riunione di famiglia-Non sposate le mie figlie 3, Claude e Marie Verneuil stanno per tagliare il traguardo dei 40 anni di matrimonio. Loro vorrebbero passare una serata tranquilla e intima ma le quattro figlie – Odile, Isabelle, Ségolène e Laure – hanno un’idea: invitare i genitori dei loro mariti per una grande festa a sorpresa. Il problema è che Claude non sopporta i suoi generi David (israeliano), Charles (ivoriano), Rachid (algerino) e Chao (cinese) e i relativi consuoceri. All’orizzonte si profilano problemi.

Terzo capitolo di una saga di grande successo in Francia e apprezzata anche in Italia (qui le recensioni del primo e secondo episodio), diretta da Philippe de Chauveron. Una trilogia, quella di Sposate le mie figlie, che ha fatto ridere gli spettatori ironizzando sui pregiudizi dell’alta borghesia transalpina rispetto ai temi quali integrazione e accettazione del diverso. Anche questo episodio procede con i numerosi siparietti fatti di battute e smorfie che vedono protagonista il bravo Christian Clavier nei panni di Claude con i suoi consuoceri di turno, di cui lui non ha stima e che a loro volta non lo sopportano perché tutti hanno dei pregiudizi duri a morire. Ma Riunione di famiglia riprende anche i temi dei precedenti capitoli sulle rivalità tra i singoli generi perché musulmani ed ebrei di certo non hanno feeling, per non parlare poi dei rapporti con chi ha origini cinesi e africane. In questo clima di incomprensioni, nella sceneggiatura viene inserito anche il personaggio di Helmut, un ricco nobile di origine tedesca che corteggia insistentemente Marie il cui ruolo, impersonato da Chantal Lauby, diventa sempre più importante. Ci sono momenti divertenti, come il flashback in cui vediamo Claude e Marie recarsi in visita a Pechino dai suoceri di Ségolène e sbagliare appartamento – ma altri molto meno efficaci come le liti di pessimo vicinato tra David e Rachid. A parte Clavier e Lauby, nessun altro attore riesce veramente a imporsi o a farsi notare e anche le quattro figlie rimangono molto sullo sfondo. Anche se il film riesce a tenere un buon ritmo ed è godibile e rilassante, sconta il fatto di essere arrivato alla terza puntata; le gag e le trovate migliori si trovano nel primo episodio e questo è un peccato perché il racconto, a lungo andare, perde mordente trasformandosi nel finale in un grande inno un po’ retorico alla famiglia.

Stefano Radice

