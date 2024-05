Con Ritratto di un amore (2023), Martin Provost esplora gli anni decisivi della vita del pittore francese Pierre Bonnard, tra i protagonisti dell’avanguardia parigina post-impressionista. Ancor più di lui, però, la protagonista del film è Marthe, sua musa e compagna di vita, soggetto della maggior parte dei quadri dell’artista. Sullo sfondo della Parigi di fine Ottocento e gli incredibili paesaggi della campagna francese, l’amore tormentato ma indissolubile tra i due prende forma tra una pennellata e l’altra.

Il film è certamente degno d’interesse, soprattutto considerando il suo genere biografico: spesso e volentieri una storia vera può essere strumento utile per comprendere l’uomo, la sua bellezza e, più di tutto, le sue innumerevoli contraddizioni. Bonnard, che di contraddizioni pare averne tante, non è sicuramente la figura più positiva che possiamo incontrare, ma la storia d’amore con l’inquieta Marthe ne solleva le sorti e rende le mille sfumature della sua persona. Difatti, lo sguardo di Provost si concentra sulla fragile umanità del pittore più che sul suo lavoro d’artista, ben rappresentato e lineare, seppur non centrale.

Vera stella del film è però, come accennato, la bravissima Cécile de France nei panni di musa e amante, un elemento di caos e imprevedibilità nel mondo di una Parigi benestante che la vorrebbe più posata, meno concentrata su sé stessa e più disponibile verso l’uomo che ama. Marthe, però, non fa sconti, si ribella e si dispera con tutta la splendida drammaticità del suo carattere e ama Pierre fino alla fine, anche quando questo affetto le costerà molto caro. La donna di cui finora avevamo visto solo ritratti sfumati, ritrova qui i suoi contorni e straborda fuori da essi rivendicando il suo volto.

Strutturalmente Ritratto di un amore è nettamente diviso in due parti molto dissimili tra loro: se nella prima i caratteri dei protagonisti sono poco delineati e la storia procede in modo confusionario, è solo in seguito che le dinamiche prendono forma e la vicenda inizia a dispiegarsi, creando quell’atmosfera intrigante che, purtroppo, sarebbe stata utile già da inizio film. È il secondo tempo, in sostanza, a salvare le sorti di un film che sarebbe stato, altrimenti, una sorta di perpetua folie a deux, addentrandosi ormai troppo tardi ma con commovente intensità tra le sorti spinose di un amore difficile eppure, in qualche modo, indissolubile.

Maddalena Villa

Clicca qui per rimanere aggiornato sulle nuove uscite al cinema

Clicca qui per iscriverti alla newsletter di Sentieri del cinema

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Youtube