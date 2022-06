La Febbre del Lunedì Sera, la rassegna milanese di Sentieri del Cinema – giunta alla sua decima edizione – che ogni settimana propone i migliori film in proiezione nelle sale italiane, dopo Downton Abbey II – Una nuova era (votato dal nostro pubblico con un buon 39,5) lunedì 6 giugno 2022 presenta Nostalgia, film drammatico di Mario Martone, con un Pierfrancesco Favino in stato di grazia.

Dopo aver vissuto molti anni in Egitto, Felice Lasco torna a Napoli per rivedere l’anziana madre che aveva lasciato all’improvviso quando era ancora un ragazzo. «La storia di Felice – Pierfrancesco Favino», scrive Beppe Musicco nella sua recensione, «già di per sé si rivela ricca di sincero sentimento e pathos. La nostalgia costruisce un ritratto in cui il tempo passato è tanto necessario quanto il presente e il futuro per completare l’identità, e per questo non risente di nessuno di quei luoghi comuni classici in cui l’ieri tende a essere romanticizzato, ma con grande equilibrio coglie il punto in cui tutto il tempo passato è effettivamente passato».

Come sempre, dopo la proiezione sarà possibile fermarsi in sala per uno scambio di impressioni tra il pubblico e un critico di Sentieri del Cinema. Il prezzo del biglietto è di 6€, 5€ per i nostri tesserati con acquisto del biglietto alle casse ed eventualmente solo prenotazione on line. La tessera di Sentieri del Cinema costa solo 10 euro all’anno ed è valida fino a dicembre (la potrete fare e ritirare direttamente in sala dai nostri responsabili). La tessera di Sentieri del Cinema dell’anno in corso può essere utilizzata nei Notorious Cinemas (a Milano, non solo il multiplex al Centro Sarca ma anche la Multisala Gloria) tutti i giorni e dà diritto al biglietto a 4 euro. Ma non solo, biglietto a 4 euro anche per chi si presenta alle casse con la newsletter di Sentieri del Cinema stampata o in versione digitale su smartphone.

Alla fine della serata, il consueto quiz che permetterà a chi risponde correttamente alla domanda posta al termine del dibattito di vincere due biglietti omaggio con cui tornare gratuitamente a vedere un’altra proiezione.

Conservate i biglietti delle singole proiezioni: al termine della stagione assegneremo i premi Fedeltà.

L’appuntamento è per lunedì 6 giugno 2022 alle 21.00, presso il Notorious Cinemas Sesto San Giovanni al terzo piano del centro commerciale Ipercoop Centro Sarca, alla fine di viale Sarca tra Milano e Sesto San Giovanni, a pochi minuti a piedi dal capolinea MM 5 (linea Lilla fermata Bignami).

Attenzione. Per accedere al cinema è obbligatorio indossare correttamente la mascherina FFP2.

Rimane consigliabile arrivare al cinema per tempo e meglio ancora prenotare il posto direttamente sul sito di Notorious Cinemas (http://www.notoriouscinemas.it/; se avete la tessera o portate la newsletter, per usufruire della promozione dovete pagare in cassa e non online per avere diritto allo sconto). Per evitare di disturbare gli altri spettatori è consigliabile entrare in sala non oltre la fine dell’introduzione del film da parte del critico di Sentieri del Cinema. Ricordiamo che non è prevista la pubblicità prima dell’inizio del film.

La Febbre del Lunedì Sera prosegue il 13 giugno con Tra due mondi, di Emanuel Carrère con Juliette Binoche. A seguire, Lunana, intesa storia ambientata in Bhutan, in cartellone il 20 giugno. Il dramma iraniano Il male non esiste chiude la programmazione di giugno, lunedì 27.