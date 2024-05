Ridiamoci sopra: lunedì 3 giugno alla Febbre “Un anno difficile ”

Agrodolce commedia francese dei registi Eric Toledano e Olivier Nakache. Ai due Notorious Cinemas di Sesto S.G. e Merlata Bloom.

Grande cinema con La Febbre del Lunedì Sera, la rassegna milanese di Sentieri del Cinema che ogni settimana propone i migliori film in proiezione nelle sale italiane.

Per i tesserati di Sentieri del Cinema è previsto l’ingresso scontato nei Notorious Cinemas.

Senza pubblicità prima dell’inizio del film.



Lunedì scorso L’imprevedibile viaggio di Harold Fry, commovente dramma di Hettie Macdonald con Jim Broadbent, Linda Bassett e Penelope Wilton, ha ricevuto un ottimo 40,1° di gradimento del pubblico.

Lunedì 3 giugno 2024 la Febbre presenta Un anno difficile, agrodolce commedia francese dei registi Eric Toledano e Olivier Nakache. Due scrocconi perennemente al verde si aggregano a un gruppo di contestatori ecologisti sperando di ricavarci qualcosa. «Mentre infuria la crisi del Covid-19», scrive Beppe Musicco nella sua recensione, i due registi Eric Toledano e Olivier Nakache decidono di approfittare del blocco per scrivere uno scenario che evochi la crisi climatica, ma anche il consumo eccessivo e il sovraindebitamento. Tuttavia, invece di trattare questi temi sociali in modo documentaristico o drammatico, hanno scelto di fare una commedia come quelle che si giravano in Italia negli anni 60 e 70: il tema affrontato è carico di implicazioni politiche, ma il duo sta ben attento a evitare ogni sorta attivismo, utilizzando come arma solo la risata».

Come sempre, dopo la proiezione sarà possibile fermarsi in sala per uno scambio di impressioni tra

il pubblico e un critico di Sentieri del Cinema.

Il prezzo del biglietto è di 5 €, 4 € per i nostri tesserati (+ 1 € se acquistato on line o

prenotato). Ricordiamo che è aperta la campagna tesseramento 2024 a Sentieri del Cinema.

La tessera di Sentieri del Cinema costa solo 10 euro ed è valida fino a dicembre (la potete fare e ritirare direttamente in sala dai nostri responsabili): la tessera dell’anno in corso può essere utilizzata nei Notorious Cinemas (a Milano: nei multiplex Centro Sarca, Merlata Bloom e Multisala Gloria) tutti i giorni e dà diritto al biglietto a 6 euro (+ 1€ se acquistato on line o prenotato).

Quindi, è il momento di rinnovare o sottoscrivere la tessera 2024 di Sentieri del Cinema!

Alla fine della serata, il consueto quiz che permetterà a chi rispode correttamente alla domanda posta al termine del dibattito di vincere un biglietto omaggio per due persone con cui tornare gratuitamente a vedere un’altra proiezione.

Al nostro banchetto, all’ingresso della sala, potete trovare il nostro nuovo libro Cinema & Scuola –

130 film dalle elementari alla maturità (prezzo: 18 euro), indicato in particolare per insegnanti, educatori e genitori.

L’appuntamento è per lunedì 3 giugno 2024 alle 21.00 presso il Notorious Cinemas Sesto San

Giovanni e presso il nuovo Notorious Cinemas Merlata Bloom a Milano. Rimane consigliabile arrivare al cinema per tempo o meglio ancora prenotare il posto

direttamente sul sito di Notorious Cinemas (http://www.notoriouscinemas.it/; se avete la tessera, per avere diritto allo sconto dovete pagare in cassa e non online). Per evitare di disturbare gli altri spettatori suggeriamo di entrare in sala non oltre l’introduzione

del film da parte del critico di Sentieri del Cinema.

Ricordiamo che non è prevista la pubblicità prima dell’inizio del film.



Notorious Cinemas Sesto San Giovanni. Via Milanese, 1 – 20099 Sesto San Giovanni MI, al terzo

piano del centro commerciale Ipercoop Centro Sarca. Metropolitana M5, fermata Bignami.

Notorious Cinemas Merlata Bloom. Via Daimler, 61, 20151 Milano. Metropolitana M1, Molino

Dorino. Bus 35, via Pasolini R11 e R1, in direzione Comasina; fermata via Pasolini R11, in direzione

Molino Dorino.



I prossimi appuntamenti con La Febbre, in programma a Sesto San Giovanni e al nuovo Notorious Merlata Bloom: il 10 giugno La sala professori, uno dei film

più interessanti della stagione e candidato all’Oscar come Miglior film internazionale, del regista tedesco İlker Çatak.

A seguire, il 17 giugno E la festa continua, intensa commedia di Robert Guédiguian.

Il mese si chiude, insieme alla nostra rassegna, con Il cacciatore, il capolavoro di Michael Cimino, con Robert De Niro, Christopher Walken e Meryl Streep, che torna in sala dopo 45 anni, restaurato in una splendida versione in 4K.

